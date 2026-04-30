Questa settimana GeForce NOW Ultimate alza ulteriormente il livello: le prestazioni di classe RTX 5080 sono ora disponibili su quasi tutta la libreria Ready-to-Play. Gli utenti Ultimate possono accedere con priorità ai rig virtuali RTX 5080, portando nel cloud frame rate più elevati, qualità visiva superiore e un gameplay ancora più reattivo. Il servizio supporta lo streaming fino a 5K a 120 FPS o 1080p fino a 360 FPS, con tecnologie avanzate come DLSS 4, NVIDIA Reflex e ray tracing evoluto, offrendo un’esperienza che rispecchia da vicino quella della serie GeForce RTX 50 su PC in locale.

Questo importante upgrade arriva in tempo per una line up di maggio particolarmente ricca, con 12 nuovi giochi in arrivo nel corso del mese. Tra questi spiccano i lanci al day one di grandi titoli AAA come Forza Horizon 6 (nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 19 maggio) e 007 First Light (nuova uscita su Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile sul Microsoft Store, 27 maggio), entrambi pronti per essere giocati in streaming immediatamente su qualsiasi dispositivo.

Inoltre, GeForce NOW celebra il 30° anniversario di Firaxis Games con l’arrivo di diversi classici strategici dello studio come titoli Install-to-Play, affiancati da una promozione speciale su Steam dedicata a una selezione di giochi Firaxis.

Dai un’occhiata alla lista dei nuovi giochi in arrivo questa settimana:

Global Rescue (Nuova uscita su Steam, 27 aprile)

s&box (Nuova uscita su Steam, 28 aprile)

Far Far West (Nuova uscita su Steam, 28 aprile)

INDUSTRIA 2 (Nuova uscita su Steam, 29 aprile)

Heroes of Might and Magic: Olden Era (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 30 aprile)

Bus Bound (Nuova uscita su Steam, 30 aprile)

Inoltre, a maggio arriveranno altri titoli tra cui:

Comunicato stampa