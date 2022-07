Siamo nel bel mezzo del Prime Day, l’attesissimo periodo (di due giorni) in cui moltissimi sconti invadono l’intero catalogo Amazon e per tale motivo non potevamo non segnalarvi altri interessanti sconti. Ricordiamo che le offerte, disponibili quindi oggi e domani, sono dedicati solo agli utente iscritti a Prime; vi consigliamo pertanto di attivare un abbonamento che vi darà accesso tra le altre cose anche spedizioni veloci e gratuite su moltissimi prodotti.

Bando alle ciance, a seguire una lista delle quattro migliori offerte divisi per categoria tecnologica:

TV:

Hisense 50″ QLED UHD 4K 2022 50E78HQ

LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48″

Philips 65OLED706 4k UHD OLED Android tv

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65″

Laptop:

HONOR Magicbook X15 Laptop

Lenovo IdeaPad 3 Notebook

HP – PC 17-cp0000sl Notebook

HUAWEI MateBook 14 2021 Laptop

Smartphone:

realme GT Neo 2 Smartphone

Motorola moto edge 30

Xiaomi 11T Pro 5G

Xiaomi 12 Pro

Hardware:

GIGABYTE Scheda grafica NVidia GeForce 3080 Ti VISION 12G

Crucial P2 CT2000P2SSD8 2TB

Logitech MX Master 2S Mouse Wireless

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34″ 21:9