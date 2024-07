L’8 Aprile 2014 vedeva la luce il Noctua NH-D15, uno dei più potenti dissipatori ad aria che ancora oggi presenta prestazioni particolarmente competitive, specie in relazione alla ridotta rumorosità, e oggi, a distanza di 3738 giorni viene finalmente annunciato il suo degno erede, l’NH-D15 G2.

Questo dissipatore, il cui design è completamente riscritto da zero sotto ogni aspetto, verrà offerto in tre edizioni per garantire il massimo delle prestazioni in qualsiasi piattaforma.

Le tre varianti, standard, HBC e LBC sono ognuna pensata per un contesto specifico: l’edizione “tradizionale” presenta una base con la stessa convessità “media” ritrovata nella gran parte dei dissipatori Noctua, il che lo rende ideale per l’installazione su sistemi AMD AM5 con il sistema di montaggio “offsettato” incluso nel bundle e su sistemi Intel LGA1700 quando si utilizza un contact frame (come il NAB Cooling CPU Protector Frame recensito qualche mese fa) o utilizzando le rondelle NM-ISW1 in dotazione per ridurre la pressione esercitata dalla gabbia ILM del socket.

La variante HBC (High Base Convexity) è ottimizzata specificamente per i processori Intel LGA1700 che utilizzano il socket tradizionale o che sono stati deformati irreversibilmente dalla troppa pressione da esso esercitata, garantendo il massimo contatto con CPU dall’IHS deformato.

La variante LBC (Low Base Convexity) è infine ottimizzata per CPU relativamente piatte, e presenta le massime prestazioni con CPU AM5 senza l’utilizzo del kit offsettato o con CPU di generazioni precedenti particolarmente piatte, come i processori AMD AM4 o Intel LGA20xx o, ancora, con un IHS personalizzato o lappato.

L’innovazione non si ferma certo al tipo di base utilizzato: il D15 G2 infatti presenta un maggior numero di heatpipes (8 da 6 millimetri contro le 6 da 6 mm utilizzate sulla “G1”), due corpi lamellari con design asimmetrico, e due nuove ventole NF-A14x25r G2 che, tra le altre cose, presentano una differenza di 50 RPM tra quella anteriore e quella centrale, andando a minimizzare fruscii e vibrazioni indesiderati.

Il sistema di montaggio, poi, viene aggiornato alla versione SecuFirm2+ che utilizza viteria Torx al posto di quella Phillips (al pari del Noctua NH-P1), con il giraviti Noctua NM-SD1 e la pasta termica NT-H2 ad alte prestazioni.

Insieme al dissipatore ad aria, vengono oggi lanciate le stesse ventole ad esso abbinate, le NF-A14x25r G2 PWM, disponibili sia in confezione singola che nella coppia abbinata denominata “Sx2-PP”, che così come quelle installate sul D15 G2 presentano un offset di velocità di 50 RPM per ridurre al minimo rumori indesiderati.

La versione con telaio quadrato, indirizzata a radiatori e case, vedrà invece la luce a Settembre.

Il Noctua NH-D15 G2 presenta un costo di 149.90€, con l’NF-A14x25r G2 PWM che invece costerà 39.90€ nella confezione singola e 79.80€ nel set a doppia ventola Sx2-PP.