Oggi EA e Respawn Entertainment hanno pubblicato un nuovo video di Apex Legends che esplora le origini della nuova Leggenda, Valkyrie. Si tratta di un viaggio strettamente legato all’universo di Titanfall, che includerà l’apparizione di Kuben Blisk. Grazie all’aiuto dei resti di suo padre, il Titano Northstar, Valkyrie plasmerà la propria eredità negli Apex Games.

Figlia del famoso Titano Pilot Viper, Valkyrie ha ereditato da suo padre l’amore per il volo, ma non il suo senso del dovere. In un momento acceso Blisk – che parla alla “piccola Viper” (Valkyrie) con rispetto, la sfida a essere migliore. Ora che Valkyrie si unisce all’arena tieni gli occhi aperti per altre notizie su Apex Legends questa settimana.

Apex Legends è un gioco free-to-play disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.