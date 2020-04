Per la Festa della mamma ASUS propone un regalo unico, leggero e performante.

Il nuovo ASUS ZenBook 14 si rivela l’alleato ideale per le mamme che si dividono fra lavoro e famiglia, per quelle sempre piene di energia, per coloro che cercano un momento di relax davanti a un film dopo l’ennesima giornata dietro i mille impegni dei figli. Combinando eleganza nel design, leggerezza, dimensioni ridotte e ottime performance, il laptop ZenBook 14 UX431FL è il dono perfetto per chi cerca un supporto tecnologico nella vita di tutti i giorni, al lavoro, fra le mura domestiche, o in qualsiasi altro luogo. Si tratta infatti del più piccolo laptop da 14 pollici del mondo, comodo e maneggevole, da trasportare comodamente in borsa per averlo sempre con sé. Dotato dei più recenti processori Intel Core, scheda video NVIDIA dedicata e ricco di componenti di alta qualità e prestazioni elevate, ZenBook 14 non si ferma mai, resistendo a innumerevoli occasioni di utilizzo da parte di grandi e piccini e garantendo ottimi risultati di performance in qualsiasi contesto.

ASUS ZenBook 14 UX431FL è acquistabile sull’e-shop ASUS e presso rivenditori selezionati al prezzo speciale di 899€ per un periodo di tempo limitato, dal 27 aprile al 10 maggio (prezzo consigliato al pubblico: 999€).