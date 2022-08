Disponibile lo spettacolare trailer cinematografico che celebra la Stagione 5: Sopravvivenza di Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone.

“È bello essere cattivi. Un cast di leggendari cattivi di Call of Duty è in cerca di vendetta, guidato nientemeno che dal signore del crimine Raul Menendez”, si legge nel comunicato stampa per la Stagione 5: Sopravvivenza.

“Scegli da che parte stare nell’evento della community ‘Eroi contro Cattivi’, difendi o sabota Caldera in Operazione: Last Call, muoviti in due nuove mappe Multiplayer e torna in Egitto nella nuova esperienza round-based Zombies ‘The Archon’.”

“Tutto ciò che è bello finisce… ma il male è per sempre. Disponibile dal 24 agosto, Sopravvivenza riunisce i più famosi cattivi di Call of Duty per un finale epico, ricco di contenuti gratuiti sia per Vanguard che per Warzone.”

“Mettiti nei panni di uno dei quattro più grandi cattivi della storia di Call of Duty: il carismatico Raul Menendez, lo spietato Khaled Al-Asad, l’indottrinato Gabriel T. Rorke e il crudele He ‘Seraph’ Zhen-Zhen. Sono decisi a vendicarsi, fosse l’ultima cosa che fanno.”

“Sopravvivenza apporta importanti aggiornamenti a tutte e tre le esperienze di gioco. In Warzone, Caldera’s Peak è pronta ad esplodere: creerai scompiglio o difenderai l’isola dai sabotaggi?”

“In Multiplayer, potrai muoverti in due nuove mappe con un ritmo serrato, Beheaded e Fortress. In Zombies, continuerai la saga di Dark Aether e affronterai Kortifex l’Impassibile nel finale round-based di Vanguard ‘L’Arconte’.”