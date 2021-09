FREMONT, CA, 16 settembre 2021 – CORSAIR (NASDAQ:CRSR), leader mondiale nei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator, ha annunciato oggi il lancio del nuovo mouse gaming SABRE RGB PRO WIRELESS, l’ultimo arrivato della linea CHAMPION SERIES, una serie di prodotti dedicati alla competizione testati dai massimi professionisti dei videogiochi sportivi. Insieme al pluripremiato SABRE RGB PRO, presentato agli inizi del 2021, SABRE RGB PRO WIRELESS offre una straordinaria leggerezza, una forma ergonomica e prestazioni professionali in modalità wireless grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS. Assicurando input ultra veloci e la precisione estrema richiesta dai massimi professionisti, SABRE RGB PRO WIRELESS ti consente di giocare sempre al massimo delle tue potenzialità.

Con un peso di appena 79 g, SABRE RGB PRO WIRELESS asseconda i tuoi movimenti più rapidi e i tuoi riflessi fulminei, consentendoti di primeggiare sui tuoi avversari. SABRE RGB PRO WIRELESS è stato progettato in collaborazione con i professionisti degli e-sport, come Team Secret, Vitality ed Envy, è caratterizzato da un design elegante e semplice ottimizzato per il gaming e offre una forma ergonomica che si adatta a ogni tipo di impugnatura.

SABRE RGB PRO WIRELESS è realizzato con componenti gaming di livello professionale, tra cui il primo e unico sensore ottico CORSAIR MARKSMAN. Con 26.000 DPI, il valore più alto di qualsiasi mouse CORSAIR odierno, questo inedito sensore registra ogni tuo movimento assicurando una precisione incredibile. Un pulsante DPI dedicato consente di scegliere tra cinque profili integrati, regolabili all’istante, senza l’utilizzo di software. I pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE assicurano inoltre la massima accuratezza e velocità nella registrazione di ogni clic destro e sinistro, grazie al loro sistema di gestione degli input tramite un sistema di pre-tensionamento.

SABRE RGB PRO WIRELESS è dotato di una straordinaria tecnologia wireless che gli consente di competere a livello professionale. La tecnologia CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS trasmette infatti ogni input ad una velocità inferiore a 1 ms, assicurando quindi la registrazione di movimenti e clic fino a 2 volte più veloci rispetto ai mouse gaming tradizionali, nonché una qualità del segnale wireless eccezionale per tutta la durata della partita. La batteria con una durata fino a 90 ore ti consente inoltre di giocare per giorni in modalità wireless, permettendoti quindi di concentrarti sulla vittoria anziché sullo stato della batteria.

Il potente software CORSAIR iCUE ti permette di personalizzare la retroilluminazione RGB dinamica, di riassegnare i pulsanti, creare macro e regolare le impostazioni DPI, tutto tramite tre profili integrati. Progettato specificatamente in collaborazione con i professionisti e-sport per offrire prestazioni superiori, il mouse gaming CORSAIR SABRE PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, completamente personalizzabile e regolabile, ti consente di primeggiare su ogni avversario.

