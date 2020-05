Milano – 04 maggio 2020 – D-Link, leader mondiale nella tecnologia per il networking e la smart home, ha annunciato la disponibilità di due nuovissimi router con teconologia Wi-Fi 6 (802.11ax): il router Wi-Fi 6 AX1500 (DIR-X1560) e il router Wi-Fi 6 AX1800 (DIR-X1860).

Progettati appositamente per le esigenze di oggi, il DIR-X1560 e il DIR-X1860 offrono Wi-Fi fluido e altamente affidabile, con velocità combinate fino a 1.500 Mbps e 1.774 Mbps. Entrambi i router permettono di migliorare la rete domestica esistente integrando la tecnologia Wi-Fi 6 di nuova generazione e sono progettati per mantenere collegati un numero crescente di dispositivi e di prodotti per la smart home, che devono rimanere costantemente connessi.

Il DIR-X1560 e il DIR-X1860 offrono un Wi-Fi a doppia banda con un massimo di quattro stream simultanei, che consente di effettuare senza intoppi streaming 4K, giochi e videochiamate. Entrambi i router sono dotati di una serie di nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di connettività degli utenti. Queste includono 1024 QAM per aumentare la velocità di trasmissione a tutti i dispositivi collegati fino al 25% e 80 MHz per una larghezza di banda estesa. Entrambi sono dotati di amplificatori di potenza incorporati e includono funzioni di beamforming per aumentare la portata della rete Wi-Fi e ridurre al minimo i blackspot creando nell’insieme una capacità fino a quattro volte maggiore e rendendo la connettività più veloce del 38%.

Entrambi i router smart sono dotati della tecnologia Multi-User MIMO (MU-MIMO) e dell’OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), un elemento di firma del Wi-Fi 6. OFDMA fornisce una capacità eccezionale dividendo un canale in quattro sottocanali e supporta una larghezza di banda più veloce e la distribuzione della connettività ai dispositivi, eliminando la congestione e le code di rete.

Inoltre, il DIR-X1560 e il DIR-X1860 supportano entrambi le funzionalità di assistente vocale, consentendo agli utenti di attivare o disattivare l’accesso Wi-Fi, controllare le credenziali di accesso o riavviare il sistema tramite assistenti vocali, come Amazon Alexa o Google Assistant.

Facile da configurare, gli utenti possono accedere alle guide per l’installazione del nuovo router tramite l’app dedicata di D-Link. Una volta installato, gli utenti dispongono di molti strumenti di gestione e di funzioni di controllo parentale che consentono agli utenti di personalizzare l’accesso alla rete consentendo una connettività Internet più sicura.

Le caratteristiche principali dei router DIR-X1560 e DIR-X1860 Wi-Fi 6 di D-Link includono: