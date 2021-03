MILANO, 12 marzo 2021 – D-Link, leader mondiale nelle soluzioni di connettività domestica e Smart Home, è lieta di annunciare la nuova partnership con il team Udinese eSports di Udinese Calcio. Un impegno importante che rende D-Link il Main Sponsor della squadra, che prenderà il nome di Udinese eSports D-Link per tutte le gare che si disputeranno nella eSerieATIM e presso l’auditorium, da oggi denominato D-Link Gaming Room, della Dacia Arena di Udine, nella stagione sportiva 2021 e 2022.

Il fenomeno eSports è ormai in costante espansione, come dimostrano gli importanti traguardi già raggiunti dal team Udinese. “A Febbraio 2020 abbiamo deciso di entrare nel mondo degli eSports – spiega Stefano Campoccia, vice presidente di Udinese Calcio – partendo da tre aspetti fondamentali legati tra loro: la creazione di una community di gamers, la valorizzazione dei giovani talenti e l’organizzazione di eventi di gaming alla Dacia Arena. Ora siamo pronti per la prima edizione di eSerieATIM. La partnership con un’azienda come D-LINK è motivo di orgoglio per il nostro Team e ci permette un ulteriore salto di qualità in questo progetto.”

Dichiara la propria soddisfazione anche Stefano Nordio, vice presidente di D-Link Europe:

“La partnership di D-Link con Udinese eSports segna l’ingresso della nostra azienda nel mondo degli eSport e del gaming, rappresentando un traguardo di grande valore a testimonianza del nostro impegno nel supportare le nuove generazioni e i loro interessi, sempre più legati al mondo della connettività. Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura al fianco di Udinese eSport, un team di giovani talenti già ben noto e affermato nel panorama del gaming internazionale.”

La partnership entrerà subito nel vivo delle attività con la partenza della eSerieATIM, i cui match si potranno seguire in diretta sui canali ufficiali della Lega Calcio e in differita su Sky Sport.

La collaborazione tra D-Link e Udinese eSport è a 360° e non si limiterà ai tornei a tema calcistico, ma coprirà tutte le attività e le competizioni di gaming online che verranno organizzate presso la Dacia Arena di Udine.

