Milano, 5 ottobre – D-Link ha presentato il nuovissimo R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router, che combina la più recente tecnologia Wi-Fi 6 con l’intelligenza artificiale per offrire un’incredibile copertura e velocità Wi-Fi. Il router consente di creare una rete ottimizzata e in continuo miglioramento, ideale per le moderne smart home e i piccoli uffici.

R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router offre velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps, offrendo un Wi-Fi superveloce con una maggiore portata e affidabilità e una copertura fino a 230 metri quadrati. Il router crea una connessione mai vista prima d’ora ed è la soluzione perfetta per coloro che richiedono un Wi-Fi stabile.

Portando la tecnologia Wi-Fi 6 e l’AI in un unico prodotto, R15 offre 1024 QAM, MU-MIMO e OFDMA per aumentare la velocità, la portata e l’efficienza della rete. L’AI Wi-Fi Optimiser integrato scansiona continuamente il canale Wi-Fi con meno interferenze garantendo la migliore connessione. Allo stesso tempo, l’AI Traffic Optimiser dà la priorità all’utilizzo più intenso di Internet per un’esperienza ottimale. L’AI Parental Control offre agli utenti flessibilità e controllo sulle attività online dei bambini, mettendo la loro sicurezza al primo posto.

Il nuovo router è estremamente facile da configurare e gestire. È anche possibile creare una rete Wi-Fi estesa con EAGLE PRO AI Mesh Extender (E15) o Mesh Systems (M15-2 e M15-3), che arriveranno in Italia nei prossimi mesi. Dispone anche dell’AI Mesh Optimiser, che rafforza la connessione tra i nodi mesh con l’esclusiva tecnologia AI beamforming, per offrire un Wi-Fi affidabile e senza interruzioni.

Grazie all’assistente AI integrato, la gestione del Wi-Fi non è mai stata così semplice. Esamina continuamente la rete e monitora l’utilizzo dei dati, inviando consigli e report settimanali all’app EAGLE PRO AI. Inoltre, R15 è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, consentendo agli utenti di utilizzare il voice control per gestire comodamente la rete.

Comunicato Stampa