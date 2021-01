Sono stati annunciati, da parte di Corsair, tre unità SSD Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 denominati MP600 CORE, MP600 PRO e MP600 PRO Hydro X Edition. Il modello MP600 CORE, con memoria 3D QLC NAND, offre fino a 4.950 MB/s di velocità di lettura sequenziale e 3.950 MB/s di scrittura sequenziale, mentre MP600 PRO e MP600 PRO Hydro X, con memoria 3D TLC NAND, riescono a raggiungere prestazioni ancora più imponenti, ottenendo velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 6.550 MB/s. MP600 CORE è disponibile con capacità di 1 TB, 2 TB e 4 TB mentre il modello MP600 PRO è attualmente commercializzato nelle versioni da 1 TB e 2 TB, ma presto sarà disponibile anche in un modello con capacità di 4 TB. MP600 PRO Hydro X Edition, invece, offre 2 TB di spazio di archiviazione ed integra un waterblock CORSAIR Hydro X Series XM2 che agevola l’installazione dell’SSD all’interno di un circuito di raffreddamento personalizzato. Il waterblock XM2 può essere acquistato anche separatamente ed è compatibile con diverse unità SSD M.2 esistenti. Come tutte le unità a stato solido Corsair, i nuovi SSD MP600 possono essere controllate con il software Corsair SSD Toolbox, che consente di effettuare azioni utili come l’inizializzazione e l’aggiornamento del firmware direttamente da desktop. Inoltre, sfruttano la tecnologia PCIe Gen4 per ottenere il massimo delle prestazioni dall’interfaccia M.2 e sono coperte da cinque anni di garanzia, offrendo quindi una completa serenità.

Le unità SSD MP600 CORE e MP600 PRO Hydro X Edition sono già disponibili al prezzo rispettivamente di € 159,99 e € 469,99 sul webstore Corsair e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. Il modello MP600 PRO sarà disponibile a breve al prezzo di € 229,99.