Raggiungi la Locanda per il più grande aggiornamento mai visto finora per la Battaglia, che introduce una nuova abilità specifica per questa modalità, 37 cambiamenti ai servitori e due nuovi eroi!



AGGIORNAMENTI ALLA BATTAGLIA

Rivoluzione dei servitori: 37 servitori verranno rimpiazzati da servitori nuovi

Nuova abilità: Vendetta: Fa qualcosa dopo che X tuoi servitori sono morti

Fa qualcosa dopo che X tuoi servitori sono morti Per dare a tutti il tempo di abituarsi ai nuovi contenuti e aggiornamenti, i timer dei turni sono stati temporaneamente aumentati La durata dei turni dal 3 al 9 è stata aumentata di 5 secondi La durata dei turni verrà ridotta in futuro

I Premi di Lunacupa sono stati disabilitati

È stato aggiunto un tetto ai danni massimi pari a 15 Nessun giocatore può prendere più di 15 danni in combattimento finché è vivo Nota: il tetto ai danni massimi non controlla la morte dei giocatori fino all’inizio della fase di Reclutamento e questo significa che se qualcuno si arrende, si disconnette o muore durante la fase di Reclutamento, il tetto ai danni massimi sarà ancora presente per quel combattimento

Nuovi eroi: Maestro Nguyen, Cariel Roame

