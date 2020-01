Annunciato la scorsa estate, Microsoft Flight Simulator ritorna a mostrarsi con uno spettacolare video in 4K in cui vengono riprodotti alcuni scenari innevati.

Come ormai dimostrato attraverso vari teaser, il simulatore di velivoli del colosso di Redmond punta al fotorealismo. In questo caso, in particolare, possiamo notare un esempio di Manhattan mutata a causa della neve:

Nvidia stessa, qualche giorno fa, pubblicò su twitter un filmato a dir poco sbalorditivo delle capacità del motore grafico impiegato:

https://twitter.com/NVIDIAGeForceUK/status/1211617057890095104

Microsoft Flight Simulator è un progetto ambizioso tanto che la compagnia francese Asobo Studio, in collaborazione con Microsoft, abbia incluso all’interno del titolo licenze delle più blasonate compagnie aeree internazionali, quali Airbus, The Boeing Company, CubCrafters, Daher, Diamond Aircraft Industries, ICON Aircraft, Robin Aircraft e Textron Aviationn.

Il gioco uscirà nel corso del 2020 su PC e Xbox One.