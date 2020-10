Razer annuncia le nuove BlackWidow V3 e BlackWidow V3 Tenkeyless, con le quali continua la tradizione della prima tastiera meccanica gaming al mondo, ora ricca di nuovi miglioramenti e funzionalità per dominare ancora una volta il gioco.

Con switch migliorati, illuminazione Razer Chroma RGB potenziata, tasti multimediali dedicati con digital rollet e un poggia-polsi ergonomico, la BlackWidow V3 rappresenta il top delle tastiere gaming.

“Con il lancio della prima BlackWidow, Razer ha creato una categoria di prodotti completamente nuova – la tastiera meccanica gaming”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “La nuova BlackWidow V3 è ora dotata di una serie di aggiornamenti e miglioramenti – pur mantenendo il design e le caratteristiche apprezzati dai gamer – che offrono un dispositivo degno dell’eredità dei suoi predecessori”.

Keycap più resistenti, switch più luminosi, ciclo di vita maggiore

Elemento centrale della nuova BlackWidow V3 sono i Razer Mechanical Switch, disponibili sia con l’attuazione precisa e clicky della versione Green, sia con la sensazione discreta e lineare di quella Yellow, dotata ora di smorzatori di suono in silicone per un’esperienza ancora più silenziosa. Grazie ai “sidewall” supplementari che assicurano una migliore stabilità, i Razer Mechanical Switch sono estremamente affidabili e resistenti fino a 80 milioni di battute.

Entrambe le tipologie di switch della BlackWidow V3 sono ora dotate di un nuovo alloggiamento trasparente che permette di far risplendere la vera brillantezza del Razer Chroma RGB, da sottili sfumature e ombreggiature personalizzate fino a effetti di illuminazione audaci ed energici. Con Chroma RGB Lighting integrato in oltre 150 giochi, gli effetti luminosi dinamici e l’immersione nei giochi non sono mai stati tanto d’effetto.

Zero affaticamento con comfort e funzionalità

Novità della BlackWidow V3 è il nuovo Digital Roller multifunzione. La rotella, insieme al set di tasti multimediali, può essere utilizzata per il controllo del volume, la riproduzione, la pausa e il salto di traccia, o riprogrammata tramite Razer Synapse 3 per qualsiasi funzione, come lo scorrimento delle pagine o i controlli di illuminazione – la scelta è interamente a discrezione dell’utente.

La BlackWidow V3 dispone di uno chassis in alluminio migliorato, con varie opzioni di instradamento dei cavi integrate. Grazie al telaio che offre rigidità e stabilità di livello superiore anche durante sessioni di gioco intense, le incanalature dei cavi contribuiscono a mantenere la scrivania ordinata e libera da grovigli.

E a completamento della serie di aggiornamenti, la BlackWidow V3 dispone di un poggia-polsi ergonomico, che si adatta perfettamente a tutta la larghezza della tastiera, offrendo un eccellente supporto per lunghe sessioni di gioco con il minimo affaticamento del polso.

Fattore forma ridotto, stesse prestazioni

La BlackWidow V3 Tenkeyless mantiene molte delle caratteristiche della BlackWidow V3, ma in un fattore forma ridotto, ideale per i gamer che preferiscono una configurazione più minimalista o che necessitano di una tastiera portatile quando si recano ai tornei.

Beneficiando di molti degli aggiornamenti presenti sulla BlackWidow V3, la BlackWidow V3 Tenkyless è disponibile con i Razer Green Mechanical Switch o con la versione Yellow, e presenta le stesse opzioni di instradamento dei cavi integrate nello chassis.

Tramite Razer Synapse 3, la BlackWidow V3 Tenkeyless è interamente programmabile, consentendo di rimappare i pulsanti, registrare e memorizzare le macro e impostare l’illuminazione personalizzata con Razer Chroma RGB, con la possibilità di creare e salvare più profili per una perfetta configurazione della tastiera.

Razer ha reso già disponibile sia la BlackWidow V3 al prezzo di €149,99 sia la BlackWidow V3 Tenkeyless al prezzo di €109,99 su Razer.com e rivenditori autorizzati