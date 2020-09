ASUS Republic of Gamers annuncia una nuovissima gamma di prodotti gaming durante l’evento di lancio online Meta Buffs. In linea con il tema dell’evento, i nuovi prodotti sono tutti meta buff: sono infatti più leggeri, più veloci e più potenti, con l’obiettivo di portare l’esperienza di gioco ad un livello successivo.

Tra i vari prodotti, non potevano di certo mancare le nuove schede grafiche ROG Strix GeForce RTX ™ Serie 30, dal design termico potenziato e prestazioni mai raggiunte prima grazie all’architettura NVIDIA® Ampere. Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, la seconda generazione di RTX, sono dotate di nuovi RT Core, Tensor Core e multiprocessori per lo streaming, offrendo immagini straordinarie, frame rate incredibilmente veloci e accelerazione AI a giochi e applicazioni creative. Sfruttando l’architettura NVIDIA Ampere, che offre un aumento delle prestazioni fino a 1,9 volte per watt rispetto alla generazione precedente, la serie RTX 30 supporta senza sforzo sessioni di gioco a tutte le risoluzioni, anche fino a 8K per la fascia alta. Le GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 rappresentano il più grande salto generazionale di GPU nella storia di NVIDIA.

ROG introduce anche i monitor gaming ROG Swift PG329Q, ROG Swift 360Hz PG259QN e ROG Swift 360Hz PG259QNR per immagini ultraveloci e ultra fluide; la ventola ROG Strix XF 120 per prestazioni di raffreddamento a bassa rumorosità e massima versatilità; ROG Rapture GT-AXE11000, il primo router WiFi 6E al mondo; la tastiera ROG Strix Scope RX, che fa debuttare i reattivi, affidabili e durevoli ROG RX Red Optical Mechanical Switch; il mouse wireless ROG Keris per un controllo compatto e agile; le cuffie ROG Delta S per un audio cristallino e ROG Scabbard II, un grande mousepad con nanorivestimento protettivo che contrastra acqua, olio e polvere.

“Di recente, le persone trascorrono molto più tempo a casa lavorando, studiando e giocando. Con una maggiore attenzione a fare ciò che amano di più, molti giocatori hanno voluto alzare l’asticella aggiungendo periferiche o aggiornando i loro componenti per PC “, ha affermato Jackie Hsu, Senior Vice President e Co-Head di ASUS di Open Platform Business Group e Gruppo aziendale AIoT. “Per tutti voi che cercate di ottenere un vantaggio nel gioco, ROG è qui apposta per aggiornare le vostre esperienze di gioco con i Meta Buffs.”

Con la linea Meta Buff ROG offre esperienze di gioco definitive e il potere di conquistare la vittoria sulla concorrenza.

Schede video ROG Strix GeForce RTX 30 Series

Le schede video ROG Strix GeForce RTX 30 Series offrono un innovativo design termico e si adattano all’architettura dinamica NVIDIA Ampere. Una nuova scocca con accenti metallici racchiude un trio di ventole Axial-tech che sono state ulteriormente migliorate. La ventola centrale sfrutta un particolare design per fornire una maggiore pressione statica in grado di convogliare l’aria attraverso le alette del dissipatore di calore e sul dissipatore della GPU. Le due ventole esterne sono dotate di 11 pale ciascuna e anelli situati a mezza altezza per consentire una maggiore dispersione laterale e fornire un migliore flusso d’aria attraverso l’array di raffreddamento. La turbolenza tra le ventole è ridotta grazie all’inversione della direzione di rotazione della ventola centrale.

Un dissipatore di calore più grande che occupa la maggior parte dello spazio da 2,9 slot della scheda è stato progettato per sfruttare al massimo l’aumento del flusso d’aria. Per eliminare il calore dalla matrice verso l’array del dissipatore, è stata utilizzata la tecnologia MaxContact così da migliorare la levigatezza a livello microscopico. La superficie extra consente un migliore contatto con lo stampo per un migliore trasferimento termico. Non solo l’array di raffreddamento è stato migliorato, ma i condensatori, le valvole e gli stadi di potenza di prima qualità forniscono senza sforzo centinaia di watt in un millisecondo. Le schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 30 Series sono dotate di Super Alloy Power II che sono stati saldati al PCB utilizzando la tecnologia Auto-Extreme, un processo di produzione automatizzato esclusivo del settore, per garantire che ogni scheda soddisfi le rigorose specifiche ROG di qualità e affidabilità.

Sono inclusi anche gli header FanConnect II che consentono di regolare le ventole PWM in base alle temperature della CPU e della GPU, fornendo ulteriore aspirazione o scarico per attività 3D e carichi di lavoro di elaborazione impegnativi. I builder che cercano un modo semplice e veloce per regolare il comportamento predefinito della scheda possono premere un interruttore Dual BIOS integrato per scegliere tra i profili “prestazioni” e “silenzioso”, senza utilizzo di software. Un’altra caratteristica di facile utilizzo è un circuito di rilevamento della tensione integrato che monitora la tensione del rail PSU. Il circuito è abbastanza veloce da rilevare eventuali transitori che provocano una caduta della tensione del rail troppo bassa. In tal caso, si accenderà un LED rosso per indicare un problema di alimentazione, rendendo più semplice il debug dell’origine dei crash durante il gioco.

Anche il lato anteriore della GPU è stato migliorato. Un elemento RGB può essere personalizzato attraverso Armoury Crate e il telaio rinforzato della scheda video assicura un’elevata durabilità. Sotto la GPU, una staffa fornisce una pressione di montaggio costante tra la matrice e il dissipatore di calore. L’acciaio inossidabile viene utilizzato per la staffa I / O per proteggere le porte e fornire un montaggio più sicuro.

La somma di tutti i miglioramenti del design trovati sulle schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 30 Series si traduce in un enorme balzo in avanti nel design termico. Insieme alle eccezionali prestazioni dell’architettura NVIDIA Ampere, i giocatori ora hanno accesso a nuove esperienze che spaziano tra elevati frame rate in titoli competitivi a un gameplay fluido ad alta risoluzione in coinvolgenti giochi AAA.

Monitor gaming ROG Swift 360Hz PG259QN e PG259QNR

ROG Swift 360Hz PG259QN e PG259QNR sono i monitor gaming pensati per l’esport, sono i più veloci al mondo con frequenze di aggiornamento fino a 360 Hz. L’incredibile frequenza di aggiornamento di 360 Hz offerta da ROG Swift 360Hz PG259QN e PG259QNR garantisce fino al 50% in più di fotogrammi al secondo rispetto ai monitor a 240 Hz, offrendo ai giocatori un vantaggio rispetto ai propri avversari. Il display FHD da 24,5 pollici (1920 x 1080) è dotato della tecnologia Fast IPS panel. Gli elementi a cristalli liquidi nel display si accendono e si spengono fino a quattro volte più velocemente dei pannelli IPS convenzionali per un tempo di risposta gray-to-gray (GTG) superveloce di 1 ms. Il display è anche compatibile con HDR10 per colori e luminosità che superano quelli dei monitor standard, offrendo ai giocatori una grafica ultrarealistica. Un processore NVIDIA® G-SYNC® integrato offre una gamma completa di frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e overdrive variabile per immagini di gioco ultra fluide senza tearing, shuttering o ritardi di input.

Reflex Latency Analyzer è un rivoluzionario strumento di misurazione della latenza del sistema integrato nei nuovi display ROG Swift 360Hz PG259QNR NVIDIA G-SYNC Esports. Le prestazioni del PC per i giochi competitivi si focalizzano sulla reattività e cioè sulla velocità con cui il display si aggiorna dopo i clic o i movimenti del mouse. Reflex Latency Analy rileva i clic provenienti dal mouse e quindi misura il tempo necessario affinché i pixel risultanti (ad esempio il fuoco della canna di una pistola) cambino sullo schermo. Questo tipo di misurazione era praticamente impossibile da fare per i giocatori prima d’ora, richiedendo oltre $ 7.000 in telecamere e attrezzature specializzate ad alta velocità. Reflex Latency Analyzer fornisce una comprensione molto più completa e accurata delle prestazioni di mouse, PC e display. Ora con Reflex Latency Analyzer, i giocatori possono iniziare una partita con sicurezza, sapendo che il loro sistema funziona esattamente come dovrebbe fare.

Oltre a Reflex Latency Analyzer, ROG Swift 360Hz PG259QNR ha un kit di montaggio su scrivania che consente di risparmiare tantissimo spazio. ROG Desk Mount Kit può essere cambiato con il supporto del monitor in soli tre semplici passaggi e ha un morsetto a C che si apre fino a 80 mm di larghezza per compatibilità con la maggior parte delle scrivanie.

Monitor da gaming ROG Swift PG329Q

ROG Swift PG329Q è un monitor gaming da 32” (2560 X 1440) a 175Hz con pannello Fast IPS e sarà il primo monitor da gaming NVIDIA G-SYNC compatibile con overdrive variabile. I cristalli liquidi nel display si attivano e disattivano quattro volte più velocemente dei classici pannelli IPS con un tempo di risposta di 1ms gray-to-gray (GTG). La tecnologia quantum-dot con la pre-calibrazione del colore, certificazione DisplayHDR™ 600, DCI-P3 98% e sRGB 160% forniscono un’ampia gamma di colori per una straordinaria fedeltà cromatica. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) elimina il motion blur senza rinunciare al refresh rate, l’overdrive variabile personalizzabile di ROG Swift PG329Q porta le immagini in movimento ad un livello successivo aggiustando dinamicamente la risposta dei pixel per adattarsi a ogni tipo di refresh rate e per offrire immagini nitide anche nelle fasi calde delle battaglie.

Sistema di raffreddamento ROG Strix XF 120

ROG Strix XF 120 è un sistema di raffreddamento a modulazione (PWM) con 4 pin versatili da 120mm progettato e testato per fornire profili acustici ottimizzati e massime performance. Garantisce un flusso d’aria di 1,76 metri cubi al minuto e una pressione statica di 3.07mm H2O, per ulteriore potenza di raffreddamento, il piccolo mozzo della ventola offre maggiore spazio per il flusso d’aria e la forma aerodinamica delle pale e la curvatura dei montanti consentono al sistema di massimizzare il flusso.

ROG Strix XF 120 è dotato di tecnologia a levitazione magnetica che riduce l’attrito quando la ventola è in funzione, risultando così silenziosa e offrendo 400.000 ore di longevità, mentre la forma delle pale e il design anti vibrazione riducono ulteriormente il rumore. Con un range che va da 250 a 1800 RPM, la ventola può essere impostata al minimo e addirittura spegnersi automaticamente quando settata a 0% PWM per ridurre il rumore.

Router da gaming ROG Rapture GT-AXE11000

ASUS è un leader affermato nel settore del networking ed è stato il primo a lanciare i router WiFi 6. ASUS offre la larghezza di banda e canali WiFi 6 a 160 MHz con ROG Rapture GT-AXE11000, il primo router WiFi 6E al mondo. Grazie al design tri-band e la connettività 802.11ax WiFi 6E, ROG Rapture GT-AXE11000 arriva fino a 11.000 Mbps e include una porta WAN per velocità WAN fino a 2 gigabit al secondo. Con 4×4 WiFi 6 e una porta LAN da 2.5 gigabit al secondo, sia le connessioni cablate che wireless possono navigare a oltre 1 gigabit al secondo, dando realmente vita a prestazioni multi-gigabit. GT-AXE11000 ha una CPU quad core 1.8 GHz a 64 bit con 1 gigabyte di RAM, quindi può gestire l’intenso traffico delle reti WiFi 6E. Il router utilizza l’ultimo amplificatore di potenza a 6 GHz per migliorare sia la copertura che la qualità del segnale.

La tecnologia WiFi 6E sfrutta a suo vantaggio il nuovo spettro radio incluso nella banda 6 GHz, che ha una larghezza di banda 3 volte superiore a quella a 5 GHz. Aggiunge anche 7 canali extra 160 MHz all’attuale WiFi 6, fornisce una latenza inferiore e sarà dedicato ai dispositivi WiFi 6E per garantire alte velocità che non saranno influenzate da altri dispositivi.

Tastiera ROG Strix Scope RX

ROG Strix Scope RX è la prima tastiera meccanica da gaming RGB con gli switch meccanici ROG RX Red Optical inclusi, i primi al mondo con un design a stelo quadrato cavo con LED RGB incorporati per illuminare tutti i tasti. Il design unico di ogni interruttore offre un ritardo vicino allo zero per garantire l’attivazione istantanea nel momento in cui viene premuto un tasto. Il design a stelo quadrato cavo e il meccanismo X-stabilizer garantiscono massima precisione in ogni occasione, inoltre la tastiera garantisce una durata pari a 100 milioni di pressioni per singolo tasto.

ROG Strix Scope RX è dotata di un telaio in lega con certificazione IP56 per resistenza ad acqua e polvere, garantendo durata e longevità. È pronta agli sparatutto in prima persona (FPS) più frenetici grazie al tasto CTRL più ampio. Una porta USB 2.0 può essere utilizzata per ricaricare un dispositivo o per collegare dispositivi di archiviazione esterni. La tastiera presenta un logo ROG retroilluminato con effetti di illuminazione personalizzabili. Il software Armoury Crate consente agli utenti di personalizzare i loro profili, registrare le macro e persino tenere traccia delle statistiche dell’hardware durante le sessioni di gioco.

Mouse ROG Keris Wireless

ROG Keris Wireless è un mouse da gioco incredibilmente leggero, con un peso di appena 79 grammi, in grado di offrire maggiore comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Il mouse è il prodotto della stretta collaborazione tra ROG e un team professionistico di esport per creare il mouse da gaming definitivo per i pro player. Dopo sei mesi e numerosi prototipi, ROG Keris Wireless è pronto a offrire ai giocatori la forma perfetta per un mouse.

Dotato di connettività tri-mode, ROG Keris Wireless consente ai giocatori di scegliere se utilizzare una connessione wireless ultraveloce a 2.4 GHz, Bluetooth® LE a basso consumo o se ricaricare la batteria via cavo USB. Il sensore ad alta velocità è stato messo a punto da ROG per raggiungere 16.000 dpi, 400 ips e 40 g di accelerazione per la massima precisione e rapidità. ROG Keris Wireless presenta un esclusivo design nell’impugnatura e il nuovo ROG Micro Switch, che garantisce una durata pari a 70 milioni di click e include una giunzione elettrica placcata in oro per aumentarne longevità.

Dotato di comodi tasti L/R in PBT, ROG Keris Wireless offre una durata eccezionale. I piedini arrotondati del mouse, 100% TPFE, garantiscono una scorrevolezza fluida su qualsiasi tappetino. ROG Keris Wireless include anche tasti laterali intercambiabili disponibili in diversi colori per offrire una maggiore personalizzazione e un cavo ROG estremamente morbido per ridurre l’attrito così da garantire un gameplay privo di problemi.

Cuffie ROG Delta S

Le cuffie ROG Delta S offrono un suono chiaro e dettagliato per avvantaggiare i giocatori e aiutarli a vincere. È incluso il CODEC ESS 9281, di livello hi-fi e leader del settore, con tecnologia QUAD DAC™; è il primo headset da gaming con Master Quality Authenticated (MQA), una pluripremiata tecnologia che offre file audio di qualità per riprodurre ogni dettaglio del suono originale. La tecnologia MQA Renderer incorporata nelle ROG Delta S consente di connettersi a un segnale MQA per riprodurre file MQA così da avere un’incredibile qualità audio. L’adattatore per microfono con tecnologia AI di ASUS presente nelle ROG Delta S offre un suono cristallino in chat, mentre gli esclusivi driver ASUS Essence, il design ermetico e la tecnologia di deviazione del segnale audio lavorano all’unisono per riprodurre un audio incredibilmente immersivo.

ROG Delta S pesa solamente 300 grammi e dispone di padiglioni auricolari ergonomici ROG Hybrid a forma di D per un comfort senza pari anche durante le lunghe sessioni di gioco. Il connettore USB-C® consente di giocare su PC e subito dopo di passare su console o su dispositivi mobile senza dover cambiare headset.

Mousepad ROG Scabbard II

ROG Scabbard II è mousepad formato XXL che offre tantissimo spazio per tastiera, mouse e altri dispositivi, rendendolo il palcoscenico ideale per qualsiasi battaglia. È realizzato con un tessuto di qualità resistente ad acqua, olio e polvere, garantendo così ai giocatori la superficie ideale su cui far scorrere il proprio mouse. Caratterizzato da bordi con cuciture sottili, anti sfilacciamento e con una base di gomma antiscivolo, ROG Scabbard II è il migliore alleato di ogni giocatore.