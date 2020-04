Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio del nuovo Galaxy Tab S6 Lite, un tablet elegante ad un prezzo accessibile, progettato sia per il lavoro che per il gioco. Con un ampio display, un corpo sottile e compatto e una S Pen riprogettata inclusa nella confezione, Galaxy Tab S6 Lite è il tablet ideale per prendere velocemente appunti e intrattenersi con i propri contenuti preferiti.

“Comprendiamo quanto la vita moderna possa essere impegnativa, il nostro lavoro è sempre più in mobilità e si fonde con il nostro tempo personale. I consumatori hanno bisogno di un dispositivo versatile che si integri perfettamente nel loro stile di vita quotidiano”, ha dichiarato Woncheol Chai, SVP e Head of Product Strategy Team, Mobile Communication Business, Samsung Electronics. “Galaxy Tab S6 Lite e la nuova S Pen sono dotati delle più recenti tecnologie per aiutare le persone ad essere organizzate, multitasking e a catturare le idee in modo semplice e immediato, consentendo loro di dedicare tempo a ciò che reputano più importante”.

Creare di più, con meno stress, grazie alla rinnovata S Pen

Se si utilizza il tablet per lavoro, studio o semplicemente durante il tempo libero a casa, l’innovativa S Pen è l’assistente perfetto per prendere appunti e per il multitasking. La nuova S Pen ha un design rinnovato che la rende pratica e comoda da usare come una penna tradizionale. Con un peso di soli 7,03 grammi, la nuova S Pen è leggera e facile da usare; la latenza migliorata e la punta della penna da 0,7 millimetri offrono una maggiore precisione per prendere appunti e disegnare. Una volta terminato il suo utilizzo, la S Pen scatta magneticamente sul lato del tablet, o sulla custodia opzionale, rendendo facile il suo utilizzo senza la preoccupazione di smarrirla. La S Pen di Galaxy Tab S6 Lite è priva di batteria, quindi non è necessario ricaricarla.

Utilizzando la S Pen e Samsung Notes, è possibile trasformare istantaneamente le note scritte a mano in testo[1]. Con un tag, sarà semplice cercare e categorizzare le note, evidenziare passaggi importanti e ingrandire il testo con la funzione di zoom fino al 300%. Tutte le note potranno essere facilmente esportate come PDF, immagine JPEG, file di testo o documento Microsoft Word.

Un design innovativo e compatto

Con uno schermo da 10,4 pollici e cornici sottili, Galaxy Tab S6 Lite dispone di un display ampio e coinvolgente. Il design leggero e compatto lo rende il tablet ideale per il multitasking, per prendere appunti e guardare video o film. Dotato dell’ultima versione di One UI, ottimizzata per l’ampio schermo del tablet, Galaxy Tab S6 Lite ha un’interfaccia intuitiva e strumenti di navigazione semplificati, che rendono fluido e immediato il passaggio tra più applicazioni, in modo da potersi concentrare sull’azione da svolgere.

Funzioni di intrattenimento potenziate

Galaxy Tab S6 Lite è ricco di funzioni intelligenti, utili e divertenti che rendono l’ascolto di musica, lo streaming di contenuti, lo shopping online o la connessione con gli amici più facile e divertente. Il dispositivo include due altoparlanti con suono AKG e Dolby Atmos 3D surround per un audio eccezionale e coinvolgente: sia che si guardi un video su YouTube, un programma in streaming o si ascolti la propria playlist preferita, sarà possibile godere di un suono di qualità superiore.

Samsung ha collaborato con YouTube, Spotify e Netflix[2] in modo da poter ottenere ancora di più dalle migliori applicazioni sulla gamma Galaxy. Gli utenti di Galaxy Tab S6 Lite possono godere dei video YouTube senza pubblicità, scaricare e guardare video offline e accedere a YouTube Music e YouTube Kids grazie a YouTube Premium gratuitamente per 4 mesi[3]. Spotify si integra perfettamente nell’interfaccia utente di Galaxy Tab S6 Lite, in modo da poter cercare facilmente musica e podcast, o anche impostare la propria canzone preferita come sveglia[4]. Inoltre, è possibile attivare facilmente Netflix[5] con Bixby Voice, così è ancora più semplice trovare programmi TV e film. Galaxy Tab S6 Lite può anche collegarsi in modalità wireless agli altoparlanti presenti in casa, in modo da poter riprodurre i tuoi contenuti multimediali su un altro dispositivo o altoparlante, controllando il tutto dal tablet.

L’esperienza Galaxy a casa

Impostare Galaxy Tab S6 Lite come hub al centro della propria casa permette di rimanere produttivi ed organizzati. È possibile rispondere alle chiamate e inviare e ricevere messaggi di testo[6] attraverso il proprio account Samsung dal tablet, anche quando lo smartphone è fuori portata o in un’altra stanza, oppure rimanere in contatto con amici e colleghi utilizzando le videochiamate di Google Duo su Galaxy Tab S6 Lite[7]. Inoltre, è possibile utilizzare la versione migiorata di Daily Board per controllare la musica, visualizzare il calendario, controllare il meteo e scrivere rapidi appunti e promemoria. Le nuove caratteristiche e funzionalità di Bixby come Bixby Voice, Bixby Vision e Bixby Routines migliorano anche la produttività complessiva e le esperienze di intrattenimento.

Galaxy Tab S6 Lite è un dispositivo che può essere utilizzato da tutta la famiglia. Con Samsung Kids[8], è possibile impostare il tempo di gioco giornaliero, limitare l’accesso ad alcune applicazioni e introdurre i bambini nel mondo digitale in modo sicuro con una serie di entusiasmanti e coloratissime applicazioni e giochi per l’apprendimento.

Disponibilità

Galaxy Tab S6 Lite è disponibile nelle colorazioni Oxford Gray e Angora Blue in preordine online da oggi 16 aprile fino al 29 aprile e sarà in vendita nei negozi fisici e online a partire dal 30 aprile 2020 al prezzo di 399€ per la versione Wi-Fi e 459€ per la versione LTE. Tutti coloro che effettuano il preordine di Galaxy Tab S6 Lite presso i punti vendita online aderenti dal 16 aprile al 29 aprile 2020 hanno la possibilità ricevere direttamente a casa una Book Cover in omaggio effettuando la registrazione del dispositivo su Samsung Members a partire dal 30 aprile 2020 ed entro il 5 giugno 2020.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.samsung.com/it/tablets/galaxy-tab-s6-lite/buy/