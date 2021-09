Milano, 16 settembre 2021 – Samsung Electronics, leader mondiale nelle tecnologie di memoria avanzate, ha presentato la nuova gamma microSD PRO Plus e la gamma microSD EVO Plus ridisegnata e migliorata. L’azienda amplia, così, la propria offerta di memorie di archiviazione dedicate agli utenti finali e ai professionisti con la nuova lineup di microSD caratterizzate da un’elevata velocità di lettura/scrittura[1], una durabilità migliorata e un’ampia varietà di opzioni di capacità.

Le nuove microSD sono ideali per ampliare la memoria dei dispositivi mobile e per catturare foto in alta qualità, video in 4K Ultra HD (UHD)[2] e altri contenuti su action cam e droni, anche nelle condizioni più estreme.

Le ultime microSD di Samsung offrono sei livelli di protezione, ovvero due livelli in più della generazione precedente, rendendole migliori e resistenti ad acqua, temperature estreme[3], raggi X, usura[4], cadute e impatto magnetico. Offerte con una garanzia di 10 anni[5], le microSD PRO Plus ed EVO Plus permettono agli utenti di archiviare i propri dati senza doversi preoccupare della carenza di spazio o della sicurezza dei contenuti.

“I professionisti e gli utenti finali desiderano memory card che permettano di salvare e recuperare facilmente i propri dati, offrendo al contempo le massime garanzie di sicurezza per i propri ricordi più preziosi”, ha dichiarato KyuYoung Lee, Vice Presidente of the Brand Product Biz Team di Samsung Electronics. “La nuova gamma di microSD di Samsung offre le caratteristiche e le funzionalità più desiderate dagli utenti: velocità elevata, maggiore affidabilità e durabilità, per garantire performance straordinarie”.

Le microSD PRO Plus, la vera novità nella lineup di microSD Samsung, sono progettate per i content creator più esigenti, offrendo una velocità di lettura/scrittura eccezionale, fino a 160MB/s e 120MB/s rispettivamente[6]. Le memory card PRO Plus sono disponibili nelle capacità da 128GB, 256GB e 512GB.

Le microSD EVO Plus sono pensate per offrire la massima tranquillità agli utenti, garantendo un’elevata affidabilità e performance costanti nell’utilizzo quotidiano. Offrono una velocità di trasferimento fino a 130MB/s[7] e una velocità di lettura sequenziale fino 1,3 volte maggiore rispetto alla versione precedente. Le card EVO Plus sono disponibili nelle capacità da 64GB, 128GB, 256GB e 512GB.

[1] La velocità di lettura/scrittura si basa su test interni condotti in condizioni controllate. La reale velocità potrebbe variare in base alla capacità della microSD e alla compatibilità del dispositivo. Le performance dichiarate sono state registrate utilizzando le microSD con i lettori Samsung.

[2] EVO Plus da 64GB non è supportata.

[3] Prova della temperatura: temperatura di funzionamento da -25° C a 85° C; temperatura non operativa da -40° C a 85° C.

[4] Fino a 10.000 colpi

[5] https://www.samsung.com/it/support/warranty/

[6] La performance dichiarata è stata ottenuta usando le microSD PRO Plus con lettori Samsung.

[7] La performance dichiarata è stata ottenuta usando le microSD EVO Plus con lettori Samsung.

Comunicato Stampa