Milano, 16 giugno 2020 – Importanti novità in casa Synology nel segno dell’ottimizzazione dei processi di archiviazione sempre più complessi: ad arricchire la gamma di soluzioni storage arriva infatti FS3600, l’ultima novità all-flash nella famiglia di server NAS FlashStation e la linea di prodotti SSD messa a punto per ambienti moderni sempre più complessi, ad esempio carichi di lavoro di virtualizzazione, archiviazione di database con volumi di traffico intenso e progetti AI e HPC.

FS3600: per le esigenze di archiviazione a bassa latenza particolarmente complesse

Con un processore Intel® Xeon® a 12 core e il supporto per reti fino a 56GbE, FS3600 è stato studiato per supportare una ricca gamma di applicazioni che richiedono alta larghezza di banda e archiviazione a bassa latenza, ad esempio virtualizzazione, analisi di big data, OLTP, apprendimento avanzato e formazione AI oppure per la postproduzione di video in alta risoluzione. “Capacità e scalabilità sono importanti da sempre, ma oggi la domanda di soluzioni di archiviazione più veloci e reattive ha fatto dei tempi di risposta e della larghezza di banda due fattori critici anche per le applicazioni commerciali più comuni”, così Michael Wang, Product Manager presso Synology Inc., commenta il lancio del nuovo FS3600.

Protezione di endpoint, VM ed SaaS

Le soluzioni di backup centralizzate proteggono le macchine VMware e Hyper-V, gli endpoint Windows e gli account Microsoft 365 e G Suite. Tutte le attività di backup sono gestibili da un singolo portale e le operazioni possono essere ripristinate rapidamente grazie a metodi di recupero flessibili. Maggiori informazioni su Synology Active Backup

Prevenzione delle perdite di dati

L’integrazione con gli ambienti VMware e Windows Server semplifica la gestione dell’archiviazione e la protezione dei dati in conformità con le applicazioni. Snapshot Replication abilita la protezione LUN e Shared Folder per i carichi di lavoro generici.

Ottimizzazione della disponibilità dei servizi

FS3600 può essere abbinato a un’altra unità identica per creare un cluster High-Availability. L’architettura active/passive garantisce la transizione automatica dei servizi pochi secondo dopo il guasto di un dispositivo.

Potenza pura per carichi di lavoro mission-critical

Scalabilità : fino a 72 unità 1

: fino a 72 unità 10GbE integrato : 2x porte 10 GbE e 4x porte 1GbE

: 2x porte 10 GbE e 4x porte 1GbE Supporto fino a 56 GbE : supporto per schede aggiuntive da 10/25/40/56 GbE 2

: supporto per schede aggiuntive da 10/25/40/56 GbE Prestazioni: oltre 195.000 IOPS in scrittura random iSCSI 4K

Synology FS3600 e l’unità di espansione FX2421 sono disponibili presso le reti di canale e i partner Synology. Maggiori informazioni sull’FS3600 sono disponibili su https://www.synology.com/products/FS3600

SSD: velocità e prestazioni elevate con bassa latenza per volumi di traffico intenso

La linea di SSD Synology include i formati SATA da 2,5”, M.2 2280, ed M.2 22110 ed è stata concepita per offrire prestazioni costanti, con una latenza I/O costantemente bassa. Complemento delle soluzioni Synology NAS esistenti, la linea di prodotti ha superato rigorosi test per garantire ai clienti una soluzione affidabile e di efficacia comprovata.

“L’archiviazione dei dati rappresenta un fattore fondamentale per qualsiasi azienda moderna, che si tratti dell’infrastruttura su cloud ibrido oppure on-premise. Oggi le esigenze in termini di prestazioni e bassa latenza hanno favorito la diffusione degli array di archiviazione a stato solido o ibridi”, ha affermato Hewitt Lee, Direttore del Synology Product Management Group. “Nel 2019 l’adozione della cache su SSD è cresciuta di 2,4 volte, e le implementazioni di unità a stato solido del 53%1. Insoddisfatti dalle offerte del mercato, i nostri clienti chiedono unità più affidabili, in grado di offrire prestazioni costanti sui nostri sistemi. Abbiamo concepito la nuova linea di SSD per rispondere e superare tali esigenze, sottoponendo le unità a ore ed ore di test di convalida e prove di stress nei nostri sistemi”.

SSD SATA Synology serie SAT5200

Velocizza i carichi di lavoro con prestazioni leader di settore. L’SAT5200 arriva a 95K/65K IOPS costanti in lettura/scrittura 4K2 con riduzione minima delle prestazioni per l’intera durata dell’unità. La serie SAT5200 include la protezione da interruzioni dell’alimentazione e la protezione dei dati end-to-end per migliorare la durabilità delle informazioni, riducendo al minimo le interruzioni dei servizi causate dal danneggiamento dei dati. Le unità SAT5200 hanno un’autonomia di 1,3 DWPD (scrittura su unità/giorno) con un carico di lavoro aziendale JESD219A e sono destinate a implementazioni per usi misti.

SSD Synology serie SNV3400, SNV3500 NVMe

Le unità cache su SSD NVMe serie SNV accelerano i pool di storage su hard disk esistenti, e sono ottimizzate per prestazioni di scrittura casuale e a bassa latenza. La serie SNV di Synology è stata studiata per offrire prestazioni costanti con IOPS oltre i 40K, in presenza di workload di scrittura casuale sostenuti2. L’SNV3400 e l’SNV3500 hanno entrambi un’autonomia di 0,68 DWPD con un carico di lavoro aziendale JESD219A.

Synology M2D20 ed E10M20-T1

Studiati per potenziare le prestazioni I/O e snellire l’esperienza di archiviazione, i nuovi adattatori M.2 di Synology consentono agli attuali utenti Synology di sfruttare appieno le prestazioni e la resistenza di classe enterprise degli SSD NVMe serie SNV3000. L’E10M20-T1 è stato studiato specificamente per gli utenti che vogliono aumentare allo stesso tempo le prestazioni di rete e l’archiviazione, con l’aggiunta di una porta 10GbE RJ-45. L’E10M20-T1 supporta, inoltre, standard multi-gigabit (5/2.5GbE) per abilitare upgrade di rete a costo conveniente in ambienti privati o aziendali.

Studiati appositamente per i Synology NAS

L’integrazione con Synology DiskStation Manager (DSM) consente di prevedere la durata3 in base ai carichi di lavoro reali, con stime precise che facilitano il lavoro degli amministratori di sistema. Dei test di convalida completi assicurano la massima affidabilità nel tempo.

Gli SSD Synology e le schede add-in sono disponibili tramite le reti di canale e i partner Synology.

Comunicato Stampa