La next-gen sta dominando il The Game Awards di Los Angeles e dopo l’annuncio da parte di Microsoft della sua prossima console, Xbox Series X, arriva la risposta di Sony con la nuova IP per PS5, Godfall. Il gioco è in via di sviluppo da Gearbox insieme Counterplay Games.

Il titolo vuole «reinventare il combattimento melee per gli action RPG in terza persona» e sarà un looter shooter. Potrete giocare da soli o in cooperativa, con il video che, assicurano gli sviluppatori, è completamente in-engine.

Il gioco quindi sarà disponibile al lancio di Playstation 5 ma non si tratta di un’esclusiva, GodFall sarà disponibile anche per PC attraverso Epic Games Store.