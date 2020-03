Xiaomi annuncia i nuovi dispositivi della sua popolare gamma di smartphone della famiglia Mi, Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G, insieme a cinque nuovi prodotti che vanno ad ampliare l’ecosistema. Per la prima volta in assoluto, ogni dispositivo della nuova gamma flagship di Xiaomi è 5G-ready, per abilitare la prossima generazione alla connettività mobile.

I nuovi prodotti dell’ecosistema di Xiaomi includono invece Mi AIoT Router AX3600, Mi AIoT Router AC2350, Mi TV 4S 65”, Mi Air Purifier 3H e Mi True Wireless Earphones 2.

Si parte con lo smartphone Mi 10 Pro il quale eleva la fotografia e le riprese video a un livello superiore grazie alle sue impressionanti caratteristiche hardware e software. Dotato di uno straordinario sensore principale da 108MP, Mi 10 Pro offre uno dei più grandi sensori attualmente presenti sul mercato con una lente ultra-grandangolare da 20MP. Il dispositivo include due teleobiettivi dedicati che coprono un’ampia gamma di lunghezze focali in grado di scattare splendidi ritratti con lo zoom 2x, o soggetti lontani con lo zoom 50x stabilizzato OIS ultra long-range.

Il modulo autofocus laser della fotocamera principale, AI Photo Optimizer 2.0, la night mode 2.0 e il dual-flash uniscono le forze per catturare dettagli ineguagliabili per gli scatti diurni e foto più chiare e luminose di notte. Mi 10 Pro offre l’esperienza fotografica più avvincente al mondo con un punteggio DxOMark di 124, che ha posizionato questo dispositivo al primo posto nella classifica mondiale al momento del lancio.

Con un punteggio video DxOMark di 104, Mi 10 Pro si posiziona in cima alla classifica per quanto riguarda la registrazione video. Il dispositivo è in grado di registrare in 8K 30fps, catturando nel dettaglio ogni singolo momento di ripresa, mentre le sue modalità video uniche – tra cui Portrait video, Color focus, ShootSteady, Vlog e Slow Motion – consentono di creare facilmente contenuti di qualità cinematografica.

Dotato di un sorprendente DotDisplay AMOLED curvo edge-to-edge da 6,67 pollici con tecnologia TrueColor, Mi 10 Pro offre una riproduzione dei colori accurata e fedele, sia per i creativi più esigenti che per i consumatori occasionali, con un JNCD <0,55 e △E <1,1. Questa tecnologia di visualizzazione di nuova generazione produce una maggiore illuminazione (fino a 1200nit di luminosità massima) e una migliore efficienza energetica, mentre un display SmoothSync a 90Hz fornisce una risposta veloce dello schermo per un’esperienza d’uso fluida.

Sia Mi 10 Pro sia Mi 10 offrono doppi sensori di luminosità offrendo un rilevamento accurato della luce, mentre le diverse modalità assicurano il massimo comfort per gli occhi. Infatti, entrambi i dispositivi sono certificati TÜV Rheinland Low Blue Light, e verificati da HDR10+ per la loro vivida esperienza visiva.

Mi 10 Pro e Mi 10 dispongono della piattaforma mobile flagship abilitata al 5G, Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G. Migliorando la CPU, la GPU, le prestazioni dell’AI e l’esperienza complessiva dell’utente, il chipset a 7nm offre una velocità di clock massima di 2,84 GHz con il nuovo Kryo 585 basato sull’architettura ARM Cortex-A77, oltre a miglioramenti nell’efficienza energetica. Il potente chipset è accompagnato da combinazioni di RAM e storage ad altissima velocità – LPDDR5 e UFS3.0, che offrono dati eccezionali in lettura e scrittura e potenti capacità di calcolo.

Infine, la batteria del Mi 10 Pro ha un’altissima capacità da 4.500 mAh che consente una tripla esperienza di ricarica rapida con 50W di ricarica cablata, 30W di ricarica wireless e ricarica wireless inversa. Mi 10 ha invece una batteria da 4.780 mAh e consente una ricarica cablata e wireless da 30W e una ricarica wireless inversa.

A seguire, le specifiche tecniche di entrambi gli smartphone:

Mi 10 Pro Mi 10 Display 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+ Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz Rapporto di contrasto a 5,000,000:1 (typ) Luminosità max. 1200nit JNCD<0.55, △E<1.11 Supporto per DCI-P3, HDR10+ Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore) Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+ Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz Luminosità max. 1200nit Supporto per DCI-P3, HDR10+ Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore) Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Colori Opaco:

Solstice Grey e Alpine White Lucido:

Twilight Grey e Coral Green Dimensioni 162,58mm x 74,80mm x 8,96mm, 208gr Supporto di rete 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78 Supporta Wi-Fi 6, 5G MultiLink Processore Piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G, velocità di clock fino a 2,84Ghz Memoria LPDDR5 + UFS 3.0 Sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0 – Camera di vapore + grafite multistrato + grafene con riduzione della temperatura della CPU fino a 10,5°C 2 Fotocamera posteriore Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 8P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS Lente ultra-grandangolare da 20MP, 117° FOV Teleobiettivo da 12MP con doppio PD Teleobiettivo da 8MP con zoom ibrido 10x con OIS Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 7P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS Lente ultra-grandangolare da 13MP, 123° FOV Obiettivo con sensore di profondità da 2MP, 1.75μm Obiettivo macro da 2MP Fotocamera anteriore Fotocamera in-display da 20MP Connessione NFC multifunzione, blaster IR Sicurezza Sensore di impronte digitali ultra sottile sotto lo schermo Batteria & ricarica 1 Batteria ad alta capacità da 4500mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 50W (al 100% in 45 minuti 2) Ricarica rapida wireless da 30W Ricarica wireless inversa Caricabatterie da 65W incluso nella confezione Batteria ad alta capacità da 4780mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 30W (al 100% in 56 minuti 2) Ricarica rapida wireless da 30W Ricarica wireless inversa Caricabatterie da 30W incluso nella confezione Audio Doppio speaker lineare 1216, sistema di altoparlanti simmetrici Camera sonora da 1,2cc Certificazione Hi-Res Audio Doppio speaker lineare 1216,

sistema di altoparlanti simmetriciCamera sonora da 1,0cc Certificazione Hi-Res Audio Motore Motore a vibrazione lineare sull’asse X Sistema operativo MIUI 11 basato su Android 10 Versioni di memoria 8GB+256GB 8GB+128GB 8GB+256GB

Mi 10 Pro sarà disponibile in Italia dal 7 aprile nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey, nella versione 8GB+256GB al prezzo di 999,99€, mentre Mi 10 nelle versioni 8GB+128GB e 8GB+256GB, nei colori Twilight Grey e Coral Green, rispettivamente al prezzo di 799,99€ e 899,99€.

Per tutti coloro che decideranno di pre-ordinare online i dispositivi, dal 28 marzo al 6 aprile, sarà possibile ottenere anche le nuove Mi True Wireless Earphones 2 con l’acquisto di Mi 10 e il Mi Smart Sensor Set con Mi 10 Pro.

Infine, chi attiverà Mi 10 o Mi 10 Pro tra il 7 aprile e il 6 maggio, avrà la possibilità di accedere a un servizio premium di assistenza post-vendita, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

Passando all’ecosistema Xiaomi, troviamo il Mi AIoT Router AX3600, Mi AIoT Router AC2350, Mi TV, Mi Air Purifier 3H e Mi True Wireless Earphones 2.

Mi AIoT Router AX3600: tracciando la via della prossima generazione di velocità di rete, Mi AIoT Router AX3600 è il primo router Xiaomi abilitato al Wi-Fi 6, che offre i più recenti standard di connettività wireless. Dispone di un’antenna AIoT dedicata e di un chip Wi-Fi, che consente il rilevamento automatico dei dispositivi IoT e un facile abbinamento con una configurazione in un solo clic. Supporta, inoltre, la connessione simultanea di un massimo di 248 dispositivi.

Mi AIoT Router AC2350: è la variante Wi-Fi 5 di Mi AIoT Router AX3600 e supporta fino a 128 dispositivi. Dotato di velocità Wi-Fi fino a 2183Mbps, i sette amplificatori di potenza esterni del dispositivo garantiscono un’ottima copertura e una connessione stabile.

I dispositivi saranno disponibili in Italia prossimamente a partire da 59,99€ per Mi AIoT Router AC2350 ed 119,99€ per Mi AIoT Router AX3600. I canali di vendita saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato locale.

Oltre alle due varianti di router, Xiaomi ha introdotto anche una serie di prodotti del Mi Ecosystem dotati di una tecnologia avanzata che li distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato, tra cui:

Mi TV 4S 65’’: per un’esperienza davvero cinematografica, Mi TV 4S 65” offre la migliore qualità d’immagine della categoria con tecnologia 4K e HDR10+, insieme a una qualità del suono superiore tramite DTS-HD e Dolby Audio. Grazie ai diversi content provider tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e altri ancora, gli spettatori potranno godere di un ampio catalogo di intrattenimento. Per avere a disposizione ancora più possibilità di scelta, sarà possibile scaricare ulteriori applicazioni direttamente dal Google Play Store e usufruire di comode funzionalità come Chromecast e Google Assistant.

A partire da 649,99€, Mi TV 4S 65” sarà disponibile in Italia entro la fine di giugno. In più, all’arrivo del prodotto in Italia e solo per la prima settimana, con soli 50,00€ aggiuntivi si potrà ottenere uno speciale gift pack composto da Mi Air Purifier 3H, Mi AIoT Router AC2350 e Mi LED Smart Bulb. I canali di vendita saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato locale.

Mi Air Purifier 3H: con una prestazione di purificazione significativamente migliorata, il nuovo Mi Air Purifier 3H offre un CADR aggiornato di 380m2 che copre efficientemente fino a 45m2 di spazio. Dispone, inoltre, di un filtro HEPA che elimina il 99,97% delle micro-particelle e di un display touch OLED per visualizzare la qualità dell’aria in tempo reale e per consentire agli utenti di regolare manualmente le impostazioni. Mi Air Purifier 3H può anche essere controllato tramite la Mi Home App ed è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi Air Purifier 3H, sarà disponibile a partire dal 30 marzo su mi.com e Amazon a 199,99€, con un prezzo early bird di 179,99€ per 24 ore.

Mi True Wireless Earphones 2: i nuovissimi auricolari Mi True Wireless Earphones 2 offrono un’esperienza sonora di qualità superiore con bassi amplificati e tecnologia di cancellazione del rumore (ENC). Dotate di Bluetooth 5.0, le nuove e migliorate cuffie consentono una trasmissione del segnale più veloce e più stabile. Gli utenti potranno godere di un’esperienza semplificata grazie alla funzione Pop-up pairing3, al rilevamento automatico in/off delle cuffie nell’orecchio e alla funzione di double-tap rapido per accedere alla musica o all’assistente vocale.

Mi True Wireless Earphones 2 saranno disponibili su tutti i canali online al prezzo di 79,99€ a partire dal 30 marzo, e solo per 24 ore, saranno acquistabili su mi.com e su Amazon al prezzo early bird di 67,99€.

Per ulteriori informazioni su Xiaomi, visitare http://blog.mi.com/en/.