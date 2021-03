Con il lancio delle nuovissime GPU AMD RX6000 (e delle NVIDIA RTX 3000), sfortunatamente introvabili per una combinazione di pandemia di COVID, mancanza di materie prime ed il mining che è tornato a ruggire forte, non molti giocatori sono riusciti a godere della next gen, ma con l’arrivo dei prodotti “intermedi” (che essendo più piccoli vengono prodotti in quantità maggiori) forse si inizia a vedere la luce alla fine di un tunnel che ormai sembrava interminabile.

Se da un lato abbiamo NVIDIA impegnata a lanciare la serie 3060 (che per ora conta la 3060 liscia, la 3060 Ti e prossimamente anche un’ipotetica 3060 Ultra), dall’altro AMD è rimasta silenziosa dopo l’annuncio e l’immissione sul mercato della RX 6800. RX 6800 XT e della RX 6900 XT, lasciando un vuoto tra la top di gamma della precedente generazione e l’offerta di fascia “inferiore” della generazione attuale.

Fortunatamente, grazie a Sapphire, abbiamo modo di parlarvi della nuova “fascia media” (con tantissime virgolette, visto il prezzo) della casa di Santa Clara, con la RX 6700 XT in salsa NITRO+, la versione con dissipatore tri-ventola e clock spinti al massimo dell’azienda di Hong Kong.

Condividendo il design con i modelli di fascia superiore (la RX 6800, la RX 6800 XT e la RX 6900 XT), la Sapphire NITRO+ RX 6700 XT presenta un dissipatore a tre ventole Tri-X Cooling di ultimissima generazione, con un design rinnovato delle pale, della shroud in plastica e persino delle alette in alluminio che si occupano dello scambio termico.

Non manca ovviamente la componente ARGB che però diventa più contenuta, rendendo la scheda più elegante e ammodernandola rispetto alla RX 5700 XT NITRO+ dell’azienda, quest’ultima alquanto appariscente specie nell’edizione SE dotata di ventole trasparenti e retroilluminate RGB.

Tante le novità rispetto alla serie basata su Navi 10, così come i miglioramenti e, ovviamente, anche le prestazioni seguono a ruota.

Nella recensione di oggi metteremo quindi alla prova la RX 6700 XT NITRO+ di Sapphire, paragonandola alla generazione precedente e testandola sulla nostra rinnovata piattaforma di test ed una suite di giochi migliorata rispetto alle recensioni passate.

Senza ulteriori indugi, quindi, godetevi questa review al Day One!