Dì la verità: sei andato a cercare quella importante email di lavoro, ti sei accorto che non c’è più e ora vuoi sapere come recuperare la posta eliminata da Outlook, giusto?

Comprensibile, perdere le email può essere davvero un disastro. Oggi questo prezioso strumento di comunicazione, infatti, viene usato non solo per rimanere in contatto con amici e parenti, ma soprattutto per lavorare, quindi sapere come recuperare email eliminate definitivamente da Outlook ti sarà certamente utile per non dover gettare a mare mesi e mesi di duro lavoro.

La buona notizia è che recuperare email Outlook è possibile. Non ci credi? Continua a leggere e scopri come risolvere tutti i tuoi problemi.

È possibile recuperare le email cancellate definitivamente da Outlook?

Prima di scoprire come recuperare email Outlook, potresti essere interessato a capire perché le email scompaiono dalle cartelle. Le ragioni possono essere le più diverse. Prima di disperarti perché non trovi un’email, controlla che tu non l’abbia spostata in un’altra cartella o che a causa di filtri e regole preimpostate, questa non sia stata bloccata dal client.

Inoltre, ricorda che l’errore umano è sempre dietro l’angolo. Potresti cercare oggetti o mittenti sbagliati, quindi la tua email potrebbe essere ancora lì, nella cartella “Posta in Arrivo”, ma tu non riesci a trovarla. In alternativa, prima di darti per vinto, controlla le impostazioni di visualizzazione di Outlook: magari per errore le hai cambiate e ora non trovi più quella email che cerchi per il semplice fatto che la cartella viene visualizzata in modo diverso.

Oppure, potresti averla cancellata per sbaglio. In questo caso, come recuperare la posta eliminata da Outlook? C’è ancora una possibilità di recuperarla?

Sarai stupito di sentirtelo dire, ma sì, recuperare la posta eliminata Outlook è certamente possibile. In linea di massima, per il recupero posta eliminata Outlook 365, hai due opzioni.

La prima soluzione è quella più semplice, anche se non sempre funzionerà. Questo modo per il recupero email eliminate Outlook, infatti, presuppone che queste siano ancora nella cartella “Posta Eliminata”. Se è così, hai vita facile. Su Outlook il recupero posta eliminata da cartella è semplicissimo: ti basterà entrare nella cartella, selezionare l’elemento e ripristinarlo.

La buona notizia è che anche se hai già svuotato la cartella “Posta eliminata”, puoi ancora essere in grado di recuperare email eliminate da Outlook. Come? Con il software programmato per il recupero dati 4DDiG Data Recovery di Tenorshare., Adesso vuoi saperne di più su come recuperare la posta eliminata definitivamente da Outlook, giusto?

Come recuperare email Outlook con il software di Tenorshare

4DDiG Data Recovery di Tenorshare è uno strumento potente e affidabile per il recupero dei dati, quindi perfetto per il recupero email eliminate su Outlook. Questo software, progettato per assistere gli utenti nel recuperare email Outlook eliminate definitivamente e per il recupero dei dati persi su computer Windows e Mac, è infatti in grado di recuperare una vasta gamma di file cancellati, tra cui documenti, immagini, video, audio e altri dati importanti che possono essere andati persi a causa della cancellazione accidentale di un’email.

Sì, hai sentito bene. Una delle sue caratteristiche principali è proprio la capacità di recuperare la posta eliminata da Outlook e anche se le tue preziose email sembrano essere sparite nel nulla, 4DDiG Data Recovery di Tenorshare può aiutarti a recuperarle.

Insomma, su Outolook recuperare posta eliminata, sia su Windows, sia su Mac, può essere un gioco da ragazzi con 4DDiG Data Recovery di Tenorshare. Non ci credi? Scopri com’è semplice!

Per recuperare un’email eliminata Outlook con Tenorshare 4DDiG Recupero Dati, procedi in questo modo:

1) Scarica il software per Windows o per Mac dal sito ufficiale.

2) Seleziona la cartella dove il tuo client di posta elettronica salva i suoi file. Se non la conosci, puoi cercarla nelle impostazioni del client o fare una ricerca con il software, che in una manciata di minuti troverà le tue email cancellate.

3) Avvia la scansione e visualizza un’anteprima dei file trovati dal software.

4) Adesso, per recuperare posta eliminata Outlook. Scegli l’email o l’indirizzo di posta elettronica che vuoi recuperare e avvia il processo di recupero.

Finito. Su Outlook il recupero posta eliminata definitivamente non è mai stato così semplice!

Recuperare email cancellate da cestino

Su Outlook, come recuperare posta eliminata ormai lo sai, ma forse potresti anche essere interessato a sapere come recuperare email eliminate dal cestino Outlook. In questo caso, sappi che si tratterà di ripristinare la posta eliminata Outlook nella cartella originaria, operando direttamente all’interno del client di posta.

Per recuperare un’email eliminata Outlook e ripristinarla, procedi come segue:

Accedi ad Outlook. Vai alla cartella “Posta eliminata” o “Cestino”. Qui troverai gli elementi che hai eliminato recentemente. Seleziona i messaggi di posta elettronica che desideri recuperare. Ora clicca con il pulsante destro del mouse su di essi e fai click su “Sposta”, decidendo in quale cartella ripristinare le email.

Ti sembra troppo complicato? Anche in questo caso Tenorshare 4DDiG Data Recovery ti viene in aiuto. Se vuoi sapere su Outlook come recuperare posta eliminata, continua a leggere e segui questi passaggi:

Raggiungi il sito ufficiale di Tenorshare, scarica e installa 4DDiG Data Recovery sul tuo computer. Avvia il software e seleziona “La cartella in cui si trovano le email di Outlook” per iniziare la scansione. Adesso il software visualizza in anteprima tutte le email recuperabili, oltre a foto, video, documenti, audio ed ogni tipo di file ripristinabile. Questo è il momento per indicare al programma di recupero posta eliminata Outlook quali sono le email che intendi recuperare. Una volta trovate le e-mail cancellate, seleziona “Recupera” e salvale in un luogo sicuro per evitare di perderle nuovamente.

Anche in questo caso, hai già finito. Su Outlook il recupero posta eliminata è facilissimo con Tenorshare 4DDiG Data Recovery.

Conclusione

Come avrai capito da questo breve viaggio attraverso le potenzialità di Tenorshare 4DDiG Data Recovery, recuperare posta eliminata Outlook 2010/2016 e 2017 è facilissimo. La verità è che è inutile cercare di risolvere un problema, quando c’è qualcuno che può farlo per te.

Vuoi recuperare la posta eliminata Outlook? Non esitare ed affidati alla potenza di 4DDiG Data Recovery. Ripristinare la posta eliminata Outlook non è mai stato tanto facile e veloce!