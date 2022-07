L’ultimo decennio ha evoluto i videogiochi a un livello senza eguali. Le grafiche delle ultime novità ludiche sono sempre più realistiche, a tal punto da confondere l’osservatore. I nuovi videogiochi sono oggi così concreti che la sensazione di viverli appieno risulta sempre maggiore, qualità resa possibile in particolare grazie alle migliorie della user experience.

Perché i videogiochi sono così coinvolgenti?

L’Italia si eleva ai primi posti nella classifica dei paesi con il più alto numero di giocatori online. Il settore è in continua ascesa, specialmente dopo il difficile periodo del confinamento nazionale. Un dato così incoraggiante deriva dal significativo aumento di programmatori, tecnici e grafici, con conseguente ottimizzazione del linguaggio correlato a grafica e immagine di gioco. In assenza della commistione di tali specialisti e competenze, il videogioco non potrebbe essere portato a termine in maniera ottimale. Il gioco online è infatti esito dello sviluppo sinergico di un team: un gruppo di esperti che presta e mette in pratica il proprio know-how per poter creare il titolo del secolo.

Il connubio di abilità, esperti e tecnici del mondo informatico risulta vincente non solo nella creazione di scenari fantastici e personaggi realistici nei videogiochi. Il proficuo intreccio di competenze di grafica e programmazione è visibile anche in un altro ramo dell’intrattenimento. Giocatori appassionati di piattaforme gaming e casinò, ad esempio – per un approfondimento è consigliata la lettura di pagine dedicate come quelle presenti sul sito infocasino.it – dichiarano di guidare la scelta in base alle caratteristiche prettamente visive delle attività ludiche. Realtà interattive spettacolari arricchite di effetti speciali e sfondi spettacolari, dai colori vivaci e sgargianti, risultano infatti più coinvolgenti e immergono il giocatore in un’esperienza di gioco incredibile.

La grafica conta: i principali software di modellazione 3D

L’obiettivo comune degli esperti del settore dell’intrattenimento è la realizzazione di una user experience quanto più gradevole e realistica; qualità tradotta in una maggiore giocabilità performante e in una grafica di gioco aumentata e immersiva. Difatti, l’innovazione tecnologica punta e scommette soprattutto sul realismo. Al giorno d’oggi, qualsiasi titolo videoludico presenta una grafica accattivante e straordinaria e questo è stato possibile solo grazie al supporto di molteplici software di modellazione 3D.

I più famosi sono Blender, che presenta il vantaggio di essere un software per le modellazioni tridimensionali gratuito, Maya e Cinema 4D. Gli ultimi due permettono di sviluppare il modeling poligonale, a volumi e parametrico. I grafici possono utilizzare queste risorse per rifinire nei minimi dettagli i giochi in programmazione.

In generale, la grafica rappresenta un requisito essenziale durante la selezione della realtà videoludica da giocare. Nella fase d’acquisto, i valori delle grafiche di gioco rappresentano le più alte aspettative del giocatore medio: circa il 67% di videogamers online preferisce una grafica migliore a una trama ben sviluppata. Storia o immagine, il dibattito resta da sempre topic di discussione molto acceso tra gli internauti attivi nel mondo del gioco online: questi ultimi si dividono tra chi afferma che una grafica realistica sia sufficiente per elevare l’esperienza di gioco, e chi, invece, afferma che una bella storia possa fare la differenza.