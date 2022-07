Sony sta aggiungendo un programma gratuito di premi e fedeltà per i giocatori chiamato PlayStation Stars. Il programma sarà lanciato “più avanti nel corso dell’anno”, ha dichiarato l’azienda, anche se i dettagli specifici sulla tempistica di rilascio sono ancora poco chiari.

I giocatori possono usare PlayStation Stars per guadagnare premi completando attività, chiamate “campagne”, come dedicare tempo a un particolare titolo o lavorare per raggiungere obiettivi di gioco. Sarà il primo programma di ricompense per il marchio di 27 anni.

“Riteniamo che questo sia il momento migliore per lanciare questo tipo di programma, in quanto abbiamo la base di giocatori più sana, la PlayStation 5, ovviamente, è un enorme successo e volevamo davvero fare qualcosa che potesse onorare e celebrare la storia della PlayStation, e questo è il momento migliore per farlo”, ha dichiarato Grace Chen, vicepresidente della pubblicità di rete, della fedeltà e del merchandising su licenza in un’intervista al Washington Post. “Volevamo creare un programma che onorasse quel viaggio e il ruolo che PlayStation può aver avuto nella vita di qualcuno. Volevamo farlo in un modo che solo PlayStation può fare”.

Il programma prende il nome dalle stelle perché a Sony piaceva la loro connotazione di essere senza vincoli e senza limiti, in linea con lo slogan di PlayStation “il gioco non ha limiti”. Più avanti nel corso dell’anno, il programma sarà esteso a tutte le regioni del mondo, tra cui Asia, Americhe, Europa e altre ancora.

Chen ha dichiarato che PlayStation Stars non sarà un concorrente di Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento ai videogiochi di Microsoft, e che il programma è pensato per attirare sia i nuovi giocatori che i veterani.

“È vantaggioso per tutti i giocatori. Ovviamente, per i giocatori che sono con PlayStation da molto tempo e che hanno intrapreso questo viaggio con noi, vogliamo essere in grado di riconoscerli e premiarli in modi diversi, ma ci saranno molti aspetti di questo programma che piaceranno anche ai nuovi clienti”, ha detto Chen.

Tutti i giocatori guadagneranno punti fedeltà che potranno essere riscattati in fondi del portafoglio di PlayStation Network (e quindi scambiati con oggetti dal valore reale). I giocatori abbonati al servizio online PlayStation Plus di Sony otterranno punti aggiuntivi da spendere nel PlayStation Store, un vantaggio che i non abbonati non avranno.

I giocatori possono riscattare i punti per ottenere giochi autonomi, contenuti aggiuntivi e oggetti da collezione a tema speciale nel catalogo dei premi. Sony prevede di aggiungere nuovi premi, campagne e oggetti da collezione nel corso del tempo.

Sebbene Sony sia stata vaga sui dettagli del programma, ha dichiarato che ci sarà una campagna di check-in mensile che ricompenserà gli utenti per aver giocato ad almeno un gioco, oltre ad altre campagne per vincere tornei e guadagnare trofei specifici. Altre campagne potrebbero chiedere ai giocatori di giocare a un determinato gioco online.

L’annuncio di PlayStation fa eco a un più ampio spostamento della sfera dell’intrattenimento verso modelli di abbonamento e iniziative più orientate al consumatore.

“Con il passaggio agli abbonamenti di un’ampia gamma di servizi di intrattenimento, la fedeltà emerge come parametro critico”, ha dichiarato Joost van Dreunen, docente di business dei giochi presso la Stern School of Business della New York University. “Incentivando i giocatori a registrarsi regolarmente e rendendo più visibile la loro iscrizione, Sony probabilmente migliorerà la fidelizzazione e la fedeltà al marchio. Questo si rivelerà fondamentale in un periodo in cui l’inflazione e la depressione economica peseranno sulla spesa dei consumatori per i giochi”.

Nell’ambito di PlayStation Stars, il primo giocatore che raggiungerà il platino – completando tutti gli obiettivi di gioco – in un titolo di successo in un fuso orario locale riceverà anche una ricompensa, impedendo ad altri di vincerla. Chen ha dichiarato che l’azienda lavorerà per ridurre al minimo le attività fraudolente nel caso in cui le persone imbrogliassero o comprassero e vendessero account con determinate ricompense.

Un altro tipo di ricompensa offerta da Sony è costituito da oggetti digitali da collezione, ovvero rappresentazioni in 3D di oggetti come statuette di personaggi di videogiochi e dispositivi Sony del passato. Alcuni saranno ultra-rari e difficili da ottenere. Non si tratta di gettoni non fungibili, nonostante siano digitali e da collezione.

“Non si tratta assolutamente di NFT. Assolutamente no. Non si possono scambiare o vendere. Non sfruttano alcuna tecnologia blockchain e non sono assolutamente NFT“, ha detto Chen.