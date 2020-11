In occasione del Black Friday, Amazfit propone i suoi prodotti a prezzi più che convenienti a partire dal 23 novembre fino al 6 di dicembre 2020. Molti smartwatch saranno scontati durante questo periodo, tra cui anche l’ultimo nato Amazfit GTS 2, e saranno attive sull’e-commerce ufficiale del brand, su Amazon e altri rivenditori, con uno sconto fino al 43%.

L’Amazfit GTS 2 presenta un look classico, con un display squadrato AMOLED da 1,39 pollici in vetro Gorilla Glass 3D, disponibile con cassa in lega di alluminio nelle colorazioni Midnight Black, Desert Gold e Urban Gray più cinturino abbinato. Lo smartwatch offre inoltre il monitoraggio della frequenza cardiaca e supporta la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. Pensato anche per monitorare il sonno, il dispositivo è dotato di Sistema di valutazione della salute PAI™ che consente di comprendere il proprio benessere fisico a colpo d’occhio.

Per soddisfare tutte le diverse esigenze dei consumatori, Amazfit ha messo a disposizione ulteriori offerte: dal 27 novembre al 3 dicembre, ad esempio, presso Unieuro sarà disponibile Amazfit GTS di prima generazione con il 23% di sconto. Coop, invece, offre fino al 25% di sconto per Neo, il modello entry level ideale per chi si sta approcciando a questi dispositivi per la prima volta. Per chi, invece, è ancora indeciso e vuole più scelta in unico posto, su Amazon sarà disponibile da oggi fino al 30 novembre Amazfit Band 5 e dal 27 al 30 novembre i modelli GTR 47mm, GTS Black e il T-Rex.