Blizzard Entertainment ha annunciato che Diablo IV, l’anticipatissimo prossimo titolo della serie che ha definito il genere del GdR d’azione, farà il suo debutto nel 2023. Blizzard ha anche annunciato che Diablo IV uscirà su Xbox Series X|S e PlayStation 5, oltre alle versioni per PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, con il cross-play e i progressi condivisi per tutte le piattaforme.

RITORNA TRA I MORTI

Unitasi alla battaglia per salvare l’umanità assieme alla classe del Barbaro, dell’Incantatrice, del Tagliagole e del Druido, troveremo anche quella del leggendario Negromante, la quinta classe giocabile, che farà il suo ritorno con delle meccaniche di dominio sui non morti nuove di zecca. I giocatori potranno sfruttare il Libro dei Morti del Negromante, un’abilità del tutto nuova per dominare il campo di battaglia con le più avanzate opzioni di personalizzazione che si siano mai viste finora.

Gli scheletri guerrieri combattono come guerrieri aggressivi, schermagliatori rapidi, difensori protettivi o mietitori armati di falce

Gli scheletri maghi scatenano una litania di incantesimi d'ombra, del gelo o del sacrificio

I golem possono essere specializzati sotto forma di robusti golem d'Ossa, golem di Sangue che sottraggono vita ai nemici, e possenti golem di Ferro

VASTITÀ SENZA CONFINI

Il mondo di Sanctuarium di Diablo IV è enorme e ricolmo di nuove avventure. Nel mondo di Santuarium, sono passati interi decenni dagli eventi di Diablo III: Reaper of Souls, e Lilith, la Figlia dell’Odio, è determinata a tornare al comando. La personalizzazione del personaggio all’interno del gioco è più ampia e avanzata che mai, e i giocatori potranno farsi guidare dalla curiosità per determinare il proprio stile di gioco:

Esplora più di 140 spedizioni

Affronta una caterva di missioni secondarie

Sconfiggi boss mondiali

Libera le Roccaforti

Unisciti alla mischia PvP

Completa i Tabelloni dell'Eccellenza

Entra in comunione con l'Albero dei Sussurri

e completa i contratti per sbloccare altri obiettivi e incarichi mondiali in cerca di equipaggiamento leggendario Affronta le Spedizioni da Incubo e metti alla prova le tue abilità con pericoli ancora più letali

Comunicato stampa