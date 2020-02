Nonostante la pesante assenza al CES 2020, Intel sembra pronta a lanciare le nuove motherboard con chipset Z490, H470 e W480p per le prossime CPU desktop Intel Core 10a gen Comet Lake-S, soluzioni basati su processo produttivo a 14nm+++ con nuovo socket LGA1200.

La conferma arriva direttamente dalla nuova versione dell’utility d’illuminazione RGB ASRock Polychrome Sync, la quale aggiunge il supporto per le nuove schede basate sui chipset di prossima generazione Intel serie 400.

ASRock presenta quindi le nuove proposte con una novità riguardante la tipologia di chipset: Z490 per la proposta top di gamma, H470 quella rivolta a chi non ha troppe pretese (soprattutto in overclock) e la novità W480 che dovrebbe colmare l’attuale vuoto nel segmento workstation di fascia mainstream e scontrarsi con TRX40 di AMD.

Al momento non ci sono dettagli tecnici a riguardo, a seguire i nuovi modelli ASRock per CPU Intel Core 10a gen Comet Lake-S: