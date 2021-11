L’ultimo arrivato della serie COSMO di Hollyland, il modello COSMO C1, stabilisce un nuovo standard per il monitoraggio video in tempo reale a distanza fino a 300 metri di visibilità ottica, grazie alla rivoluzionaria tecnologia di trasmissione wireless HEVO di Hollyland. Con COSMO C1 hai finalmente una soluzione completa, ma semplice, per lo streaming e la condivisione in cloud della tua creatività video. Progettato per una messa a fuoco precisa e un’elevata nitidezza dell’immagine, COSMO C1 è un potente strumento a disposizione di coloro che si dedicano alle riprese video. È il momento di dire benvenuto a un’esperienza di visione fluida e completamente nuova.



VIDEO FLUIDI, ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI

La potenza del segnale incrementata di COSMO C1 e la capacità anti-interferenza superiore nello spettro 5,1 GHz-5,8 GHz garantiscono una trasmissione video fluida, anche in ambienti complessi. COSMO C1 è anche il primo nel suo campo a integrare la tecnologia UVC (USB Video Capture), COSMO C1 offre una soluzione completamente semplificata per lo streaming e la condivisione su cloud dei tuoi lavori video.

HEVO utilizza la tecnologia Adaptive Frequency Hopping (AFH), in soli 0,001 secondi, sia in ricezione che in trasmissione, oltre alla tecnologia di ritrasmissione senza soluzione di continuità. Insieme, queste caratteristiche offrono un’affidabilità eccezionale, una potenza del segnale incrementata e prestazioni anti-interferenza superiori. Indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando la modalità manuale o automatica, puoi dire addio a sfarfallio, glitch e schermi neri. Inoltre, puoi eseguire contemporaneamente quattro di questi sistemi di trasmissione video in un’unica posizione senza compromettere la fluidità della trasmissione video.

CONNETTIVITÀ USB-C SEMPLICE

Con COSMO C1, hai solo bisogno di una connessione USB-C per fornire una qualità video Full HD 1080P60 completa a un computer per lo streaming live diretto, grazie al supporto di HEVO all’UVC (USB Video Capture). Non è necessario alcun dispositivo di acquisizione video e nessuna impostazione aggiuntiva. Devi solo collegare un semplice cavo USB-C e funziona!

HEVO OFFRE UNA LATENZA ULTRA BASSA E ASSENZA DI FENOMENI DI GLITCH

Basata sul protocollo sviluppato da Hollyland, la tecnologia HEVO migliora l’efficienza della codifica video del 30%. Il modulo di accelerazione integrato in COSMO C1 raggiunge una latenza ultra bassa fino a 40 ms, affiancato dalla tecnologia Adaptive Frequency Hopping (AFH) di HEVO e dalla tecnologia di ritrasmissione senza soluzione di continuità. Non ci sono compromessi sull’output dell’immagine e sulla latenza di trasmissione all’interno di un ampio raggio sino a 300 metri di visibilità ottica.

COMPATIBILITÀ E FLESSIBILITÀ SENZA PARI

COSMO C1 supporta connessioni HDMI e SDI su entrambe le unità TX e RX, oltre a un loop-out SDI sull’unità TX. Può funzionare con qualsiasi fotocamera, monitor o switcher mainstream. Inoltre, ci sono tre differenti opzioni di alimentazione per la massima flessibilità. L’alimentatore CC è ottimo per i progetti in interni, mentre la batteria della serie N-PF/L e la porta USB-C con capacità di alimentazione aiutano a rendere l’unità portatile, per riprese in movimento. L’indicatore rosso di batteria scarica ti consente di sapere quando hai 20 minuti di carica residua della batteria, per evitare di restare inavvertitamente a secco.

METTE A DISPOSIZIONE TUTTO IL NECESSARIO

I punti salienti di COSMO C1 includono una portata sino a 300 metri di visibilità ottica, un’anti-interferenza superiore che consente di eseguire quattro sistemi in un’unica posizione, tecnologia HEVO per bassa latenza e stabilità di segnale anche in cambio frequenza, video a risoluzione Full HD 1080p60 completo su un singolo cavo USB, montaggio verticale e orizzontale opzioni e tre versatili opzioni di alimentazione.

Ulteriori informazioni: www.hollyland-tech.com/detail-cosmoc1 Prezzo consigliato: € 938 – Dove acquistare: AMAZON

COSMO C1 è ora disponibile in tutte le regioni. (In Russia, sarà disponibile a dicembre).

Elenco rivenditori del sito Web: www.hollyland-tech.com/where-to-buy