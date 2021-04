Il team di BioWare al lavoro su Mass Effect Legendary Edition ha pubblicato un altro nuovo post sul blog, questa volta descrivendo nei dettagli i miglioramenti visivi del gioco e il modo in cui il team è rimasto fedele all’estetica iconica e originale della trilogia, rendendo i titoli versioni ancora migliori di se stessi.

Il blog descrive in dettaglio come il team ha migliorato la grafica dei videogiochi, tra cui il modo con cui ha identificato e catalogato ogni immagine, migliorato gli asset a mano e perfezionamento ampiamente vari livelli.

Potete trovare tutte le novità descritte nel dettaglio a questo link: https://www.ea.com/games/mass-effect/mass-effect-legendary-edition/news/visual-improvements

A questo link, invece, il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TuNig5WeV8I

Mass Effect Legendary Edition è ormai dietro l’angolo (sarà disponibile dal 14 maggio), ma non mancheremo di aggiornarvi su tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane!

Comunicato Stampa