CORSAIR ha aggiornato il proprio catalogo di sistemi per il raffreddamento in finitura bianca, perfetta per chi desidera un PC dall’aspetto unico.

Illuminate da 34 LED RGB indipendenti suddivisi tra quattro anelli luminosi separati, le ventole CORSAIR iCUE QL RGB Series di colore bianco doneranno un aspetto esclusivo a qualsiasi sistema. Il waterblock per CPU XC7 RGB e la combo pompa/serbatoio XD5 RGB di CORSAIR sono ora disponibili in bianco per tutti gli appassionati di sistemi di raffreddamento personalizzati che puntano a tenere basse le temperature del proprio CORSAIR Hydro X Series donandogli al contempo un aspetto unico. Infine, Hydro X Series XD3 RGB, la nuova soluzione a fattore di forma ridotto della combo pompa/serbatoio, offre un nuovo mondo di possibilità per l’installazione di sistemi di raffreddamento personalizzati Hydro X Series in case più piccoli e compatti.

Il waterblock per CPU XC7 RGB è compatibile con sistemi Intel LGA 115X e AMD AM4 ed è equipaggiato con una piastra di raffreddamento in rame placcata in nichel e più di 60 micro-alette di raffreddamento. La combo pompa/serbatoio XD5 RGB potenzia il sistema grazie alla pompa Xylem D5 PWM integrata in un serbatoio da 330 ml dotato di dieci LED RGB regolabili singolarmente. I migliori PC meritano il miglior sistema di raffreddamento: Hydro X Series è la soluzione più efficace per assemblare o potenziare i progetti più ambiziosi. Infine, grazie alla combo pompa/serbatoio XD3 RGB, l’ultimo componente aggiuntivo per Hydro X Series, è possibile realizzare un sistema di raffreddamento personalizzato anche in tutti quei case con fattore di forma ridotto. XD3 RGB dispone di una pompa Xylem DDC PWM ad alte prestazioni e le sue dimensioni (114 mm x 114 mm x 58 mm) ne consentono l’installazione in case compatti, come CORSAIR 465X. I 16 LED RGB regolabili singolarmente e controllabili mediante iCUE illuminano il serbatoio integrato da 180 ml di XD3, rendendo visibili gli effetti luminosi personalizzati ed il refrigerante. Come la sua versione più grande, XD3 RGB include un sensore integrato della temperatura che consente di monitorare il refrigerante in tempo reale e che attiva il controllo automatico del raffreddamento se abbinato a iCUE Commander PRO (venduto separatamente) e al software CORSAIR iCUE.

Le nuove soluzioni di raffreddamento sono disponibili sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo.

Le ventole QL RGB Series sono coperte da una garanzia di due anni, mentre XC7 RGB, XD5 RGB e XD3 RGB, come tutti i prodotti Hydro X Series, hanno una garanzia di tre anni.

