D-Link annuncia di aver ricevuto il prestigioso Red Dot Award 2021 per due delle sue videocamere di sorveglianza intelligenti: la mydlink Full HD Pan & Tilt Pro Wi-Fi Camera (DCS-8526LH) e la 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi Camera (DCS-8635LH).

Il Red Dot Award è un riconoscimento di livello globale che celebra il meglio del mondo nei concept di prodotto, comunicazione e design. Entrambe le videocamere D-Link sono state riconosciute nella categoria Product Design di quest’anno, specificamente elogiate per la loro progettazione innovativa, la funzionalità e le performance elevate.

Kevin Wen, President D-Link Europe, ha commentato: “Questo premio testimonia il nostro impegno nella creazione di una tecnologia che non significa solo prestazioni elevate, ma anche valorizzazione dello spazio in cui si trova. In tutto ciò che creiamo, il design è importante per noi quanto l’affidabilità e le performance. Quindi siamo davvero orgogliosi di essere stati riconosciuti per questi concept.”

Presentata all’inizio di quest’anno, la DCS-8526LH utilizza un sensore Full HD 1080p con una funzione pan&tilt motorizzata per coprire tutti gli angoli di una stanza intera, garantendo una visione nitida. La sua selezione panoramica dell’angolo di visione permette agli utenti di spostare rapidamente l’attenzione della videocamera su un’area specifica.

Inoltre, la funzione Auto Motion Tracking consente alla videocamera di seguire automaticamente un oggetto mentre si muove. Per gli ambienti che richiedono una connessione cablata, la videocamera è anche dotata di una porta Ethernet integrata.

Disponibile dalla seconda metà dell’anno anche in Italia, la DCS-8635LH fornisce una sorveglianza precisa e dettagliata per monitorare e proteggere una casa o un piccolo ufficio. La videocamera resistente alle intemperie e classificata IP65, offre un’incredibile risoluzione 2K QHD e una visione a 360 gradi grazie alla sua sofisticata funzione di panoramica motorizzata. Con funzioni avanzate come il rilevamento delle persone, il riconoscimento facciale, l’auto motion tracking, il rilevamento di rottura del vetro e una sirena altoparlante, gli utenti possono rilevare e scoraggiare dei possibili intrusi per proteggere la loro casa.

Per maggiori informazioni: http://www.dlink.com

Comunicato stampa