Da circa due mesi, i principali operatori telefonici hanno introdotto nei loro piani le “ricariche speciali”, ossia delle proposte che al pagamento di 5 o 10 euro corrispondono, rispettivamente, 4 e 9 euro di credito, aggiungendo un “bonus”, come Giga illimitati per un giorno. Proposta che ha avuto, fortunatamente, vita breve.

Infatti, a distanza di un mese della denuncia da parte del Codacons, arriva la diffida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per Wind Tre, TIM e Vodafone proprio per tale pratica commerciale che, secondo l’Autorità, discrimina gli utenti con minore potere di acquisto; le ricariche tradizionali non erano più disponibili presso i rivenditori autorizzati, come bar e tabaccherie. Oggetto dell’indagine, seguita alle segnalazioni di numerosi consumatori, sono state Ricarica+ di TIM, Giga Ricarica di Vodafone e Ricarica Special di Wind Tre.

L’AGCOM fa notare che gli utenti “hanno riscontrato che l’importo effettivo erogato sul credito residuo è stato in automatico decurtato di 1,00 euro a fronte dell’attivazione di un servizio, che consente minuti e giga illimitati per 24 ore, voucher per andare al cinema e la partecipazione per l’estrazione di un concorso a premi” .

Inoltre, tale pratica avrebbe rappresentato “un elemento di discriminazione tra il segmento di clientela con minore capacità di spesa e il tenore delle segnalazioni ricevute, sia da parte di singoli utenti che tramite le Associazioni di consumatori sopra menzionate, conferma l’assoluta inconsapevolezza degli utenti circa l’attivazione dell’offerta in luogo di una semplice ricarica“.

A tal proposito, sono stati diffidati i tre operatori i quali dovranno reintrodurre, entro trenta giorni, “modalità di ricarica che non comportino necessariamente, per determinati tagli, la contestuale attivazione di pacchetti o opzioni tariffarie“, che tradotto vuol dire riproporre classiche ricariche da 5 e 10 euro con credito pieno.

E, a quanto pare, arrivano i primi dietrofront:

“Vodafone reintrodurrà i tagli di ricarica da 5 euro e da 10 euro con solo traffico telefonico presso i tabaccai, bar, edicole e ricevitorie” ha fatto sapere la società in una nota. “Si ricorda che i tagli di ricarica da 5 euro e da 10 euro con solo traffico telefonico sono sempre rimasti disponibili presso i negozi Vodafone, online e attraverso l’app, e quando è stato lanciato il prodotto Giga Ricarica sono stati inviati SMS informativi a tutti i clienti che avevano effettuato una ricarica nei canali in cui è stato introdotto.”