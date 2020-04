Si rinnova l’appuntamento dei giochi gratuiti offerti da Epic Games sul proprio store. Questa settimana tocca a Close to the Sun, un’avventura horror in prima persona sviluppata dal produttore italiano di videogiochi Storm in a Teacup, e Crimes & Punishment: Sherlock Holmes, un’avventura grafica del 2014 prodotta da Frogwares. Entrambi scaricabili fino alle 17:00 del 16 aprile prossimo.

La software house di Caryha ha inoltre annunciato i prossimi due titoli che offrirà gratuitamente prossima settimana: Wheels of Aurelia, un’altra produzione nostrana, insieme a Just Cause 4, l’ultimo capitolo della serie action open world di Avalanche Software.

Ricordiamo che i titoli proposti gratuitamente verranno resi disponibili per un’intera settimana.