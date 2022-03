Il FRITZ!Box 7510 Edition International di AVM con Wi-Fi 6 è il modello base ideale per una rete locale wireless veloce e stabile. Il nuovo standard wireless è molto più veloce ed efficiente: un utilizzo ottimale dei canali Wi-Fi consente di integrare nella rete locale vari dispositivi wireless tramite Wi-Fi 6 garantendone la stabilità. In questo modo il FRITZ!Box 7510 gestisce facilmente in parallelo streaming, video chat, download e applicazioni cloud. Dotato di Supervectoring VDSL 35b a prova di futuro, il FRITZ!Box 7510 consente di arrivare sulla linea a velocità Internet fino a 300 Mbit/s. LAN Gigabit, USB e il centralino VoIP con stazione base DECT nonché una presa per un telefono analogico completano le versatili opzioni di comunicazione. È disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 139,99€ iva inclusa.

Wi-Fi 6 innovativo nella banda a 2,4 GHz per una rete locale Wi-Fi moderna

Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi wireless. Il Wi-Fi 6 del FRITZ!Box 7510 apporta notevoli miglioramenti nella banda high-range a 2,4 GHz. Potranno così sfruttare il Wi-Fi 6 i dispositivi wireless come smartphone o notebook che già utilizzano questo nuovo standard, e molti altri prodotti che ancora non lo supportano come elettrodomestici o piccoli dispositivi potranno beneficiare del generale miglioramento della rete wireless . In totale si ha a disposizione una velocità massima di 600 Mbit/s a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo.

VDSL ad alta velocità per tutte le connessioni

Il FRITZ!Box 7510 offre la rete ad alta velocità per ogni connessione DSL e, grazie a molte funzioni aggiuntive, soddisfa anche le aspettative degli utenti più esigenti. Con il VDSL Supervectoring 35b, il FRITZ!Box supporta potenze di trasmissione fino a 300 MBit/s, che consentono di scaricare a velocità record file di grandi dimensioni. Il FRITZ!Box 7510 è adatto a tutte le connessioni DSL.

Opzioni di telefonia per ogni tipo di esigenza

Sul centralino VoIP integrato si può registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l’ampia gamma di funzioni di telefonia del FRITZ!Box 7510. La stazione base DECT consente di integrare dispositivi Smart Home come le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e 210 o la lampada LED FRITZ!DECT 500.

Rete locale ampliabile con la rete Wi-Fi Mesh

Il FRITZ!Box 7510 supporta la rete Wi-Fi Mesh e permette quindi di estendere la rete Wi-Fi locale senza interruzioni. Tutti i modelli di FRITZ!Repeater e FRITZ!Powerline sono compatibili con il nuovo FRITZ!Box.

Funzioni multimediali versatili

Il FRITZ!Box 7510 porta nella rete locale le memorie USB collegate, le memorie online e i rispettivi contenuti. Grazie al media server con NAS integrato, tutti i film, la musica e le immagini salvati sono disponibili e si possono distribuire agli appositi lettori, ad esempio tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 7510 diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming. E nonostante tutto ciò, con la modalità Eco il FRITZ!Box 7510 continua ad avere un consumo molto ridotto (~ 6 W).

A seguire, un elenco di tutte le caratteristiche del FRITZ!Box 7510:

Accesso a Internet

Adatto a ogni tipo di connettività IP (ADSL e VDSL)

Velocità Internet fino a 300 Mbit/s grazie a VDSL Supervectoring 35b

Uso sicuro di Internet grazie al firewall preimpostato

Accesso a Internet anche via chiavetta per rete mobile

Accesso remoto sicuro alla rete locale o aziendale via VPN

Rete Wi-Fi

Innovativo Wi-Fi 6 (wireless AX) progettato per una rete locale articolata con un gran numero di terminali wireless

Portata elevata e trasmissione veloce a 600 MBit/s (2,4 GHz)

Funzione di master della rete Mesh: il FRITZ!Box combina i punti di accesso Wi-Fi in rete (ad es. FRITZ!Repeater) in una rete Wi-Fi dinamica e intelligente

Crittografia Wi-Fi sicura conforme allo standard WPA3, password personalizzata già attivata in fabbrica

Connessione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete locale premendo un tasto (Connect)

Telefonia

Centralino VoIP con innumerevoli funzioni comfort per la telefonia analogica, DECT e IP

Base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di FRITZ!Fon) e per prese intelligenti

Fino a 5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail

Gestione di rubriche, anche le rubriche online sono integrabili, ad esempio quella di Google

Funzione fax con inoltro via e-mail (fax to mail)

Disattivazione della rete DECT nella modalità di standby (DECT Eco)

FRITZ!OS

Interfaccia utente intuitiva per tutte le impostazioni in DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL

Disponibilità di musica, film e immagini attraverso il media server integrato, ad esempio sulla Smart TV

Accesso sicuro al FRITZ!Box e alle altre memorie di rete da ovunque con MyFRITZ!

Parental control con molteplici filtri, come ad esempio accesso a Internet con tempo limitato e blocco di siti web e programmi di file sharing

Assegnazione pratica e sicura dell’accesso Wi-Fi per ospiti

Sempre nuove funzioni attraverso gli aggiornamenti regolari e sempre all’avanguardia grazie all’aggiornamento automatico opzionale

Risparmio di corrente con la disattivazione della rete wireless con timer e adattamento delle prestazioni della LAN (Green Mode)

Porte

1 porta USB potente per supporti di memoria (NAS), stampanti e chiavette per rete mobile

1 porta LAN Gigabit ultraveloce per computer, televisori e altri dispositivi collegabili in rete

1 porta telefonica analogica

Contenuto

FRITZ!Box 7510 Edition International

Alimentatore

Cavo di collegamento DSL di 4 m

Cavo LAN di 1,5 m

Istruzioni di installazione

Comunicato stampa