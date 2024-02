L’ultima patch per Diablo 4 ha abbracciato di pieno petto un bug davvero fenomenale, che farebbe si che tutti gli HDD della vostra città non basterebbero per installarla.

ImNewHere76′, un utente Reddit frequentatore delle pagine dedicate a Diablo, ha condiviso la schermata d’installazione della Patch 1.3.1 con uno screenshot di un numero quasi illeggibile di GB che servirebbero per poter continuare a giocare a Diablo.

Sarebbero dovuti essere soli 5GB, invece ha ottenuto un numero illeggibile, e ancora non è ben chiaro cosa sia successo ai server Blizzard.

Il giocatore ha pubblicato la foto con la descrizione “devo installare una patch o mi tocca scaricare la realtà intera?”. E subito sono arrivati commenti sarcastici, come “Procurati un paio di milioni di hard disk e facci sapere quali sono le novità della patch”, e “Blizzard ha per sbaglio unito alla patch la cartella dove tengono il porno”.

Nel frattempo vi ricordiamo anche Risveglio Lunare, il primo evento a tempo limitato della Stagione dei Costrutti di Diablo 4, attivo da martedì 6 febbraio 2024 alle ore 18:00 e terminerà alla stessa ora del 20 febbraio.