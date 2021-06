È arrivato il momento di affrontare le alte temperature estive con una valanga di giochi RTX che vi rinfrescheranno e intratterranno nelle giornate più calde. LEGO Builder ‘s Journey sarà lanciato il 22 giugno e godrà del supporto del DLSS e del ray tracing. Il 29 giugno è il tanto atteso giorno in cui DOOM Eternal riceverà un aggiornamento che renderà disponibili il DLSS e il ray tracing. Infine, un altro grande annuncio per i nostri giocatori: Rust sarà lanciato il 1° luglio e supporterà il DLSS.

L’estate RTX si sta scaldando parecchio!

È finalmente arrivata l’estate e questa è la stagione perfetta per godersi i propri giochi preferiti senza pensieri. Le tecnologie da gaming di nuova generazione sviluppate da NVIDIA, rendono l’esperienza di gioco migliore grazie a una qualità dell’immagine in ray-tracing sbalorditiva, all’aumento delle prestazioni con il DLSS di NVIDIA e alla riduzione della latenza con NVIDIA Reflex.

Giugno è stato un mese molto impegnativo per l’RTX. Necromunda: Hired Gun è stato lanciato all’inizio del mese con il supporto del DLSS. No Man’s Sky ha ottenuto il DLSS il 3 giugno, The Persistence ha ricevuto il supporto per il ray tracing e una patch per il DLSS l’11 giugno. Rainbow Six Siege è stato lanciato il 14 giugno con il supporto del DLSS. Chernobylite ha aggiunto il DLSS nel suo ultimo aggiornamento in Early Access, prima del lancio ufficiale del gioco previsto per il 28 luglio.

Disponibile ora: Plugin DLSS per Unreal Engine 5

Nell’ormai lontano 2018, NVIDIA ed Epic hanno dato il via all’era del ray-tracing in tempo reale nei videogiochi con il lancio della demo Reflections alimentata dall’Unreal Engine 4. Oggi, il ray-tracing, il DLSS di NVIDIA e le altre tecnologie NVIDIA sono incorporate direttamente nell’Unreal Engine 4, aiutando gli sviluppatori a migliorare rapidamente e con facilità i loro giochi che possono ora godere di effetti grafici coinvolgenti e di un aumento significativo delle prestazioni – il tutto in meno di una giornata lavorativa.

Epic sta ora concentrando le sue energie su Unreal Engine 5, lanciato in Early Access il mese scorso. Le tecnologie, gli SDK e gli altri benefici di NVIDIA utili anche in termini di risparmio di tempo sono stati già trasferiti: gli sviluppatori potranno ora aggiungere facilmente il DLSS nei loro progetti grazie al rilascio del Plugin NVIDIA DLSS per Unreal Engine 5 – disponibile nel marketplace di Unreal Engine.

22 giugno, ci siamo quasi: domani LEGO Builder’s Journey sarà lanciato con il supporto del DLSS e di tantissimi effetti in Ray Tracing

LEGO Builder’s Journey è un puzzle game atmosferico, pensato inizialmente come gioco – apprezzato sin da subito, per piattaforme mobili su Apple Arcade. Durante il Computex abbiamo annunciato che il gioco sarebbe stato lanciato in una forma ampliata e ottimizzata su PC, sfruttando il ray tracing e il DLSS per rendere i famosissimi mattoncini LEGO più realistici di sempre.

Il 22 giugno, LEGO Builder ‘s Journey prenderà vita su PC grazie all’occlusione ambientale in ray-tracing, all’illuminazione globale, ai riflessi, alle ombre e all’accelerazione delle prestazioni attraverso il DLSS di NVIDIA. LEGO Builder ‘s Journey è il primo gioco al mondo Unity che gode del supporto del ray-tracing.

22 giugno: I giocatori Linux ottengono il DLSS per i giochi Vulkan via Proton

Il supporto al DLSS di NVIDIA per i giochi Vulkan sarà disponibile a partire dal 22 giugno su Proton, permettendo ai giocatori Linux di usare i Tensor Core AI dedicati delle loro GPU GeForce RTX per accelerare il frame rate in DOOM Eternal, No Man’s Sky e Wolfenstein: Youngblood. Il supporto per i titoli DirectX potenziati dal DLSS in esecuzione tramite Proton arriverà in autunno.

29 giugno: DOOM Eternal ottiene un’ottimizzazione della qualità dell’immagine grazie al Ray Tracing e un miglioramento delle prestazioni tramite il DLSS

Il DLSS e i riflessi in ray-tracing arriveranno su DOOM Eternal il 29 giugno.

L’enorme franchise videoludico DOOM con il suo DOOM Eternal – gioco di tripla A, è un altro colosso che si è rivolto alle tecnologie di gioco all’avanguardia di NVIDIA per portare le prestazioni e la qualità dell’immagine a nuovi, entusiasmanti, livelli.

1° luglio: Rust ottiene un aggiornamento delle prestazioni tramite DLSS

Facepunch Studios sta portando il DLSS di NVIDIA su Rust – in arrivo il 1° luglio, accelerando così le prestazioni per i giocatori GeForce RTX. A questo importante aggiornamento segue l’aggiunta di NVIDIA Reflex a maggio, che ha ridotto la latenza di sistema fino al 38%, rendendo il gameplay più reattivo e i giocatori molto più competitivi. Grazie al DLSS di NVIDIA e NVIDIA Reflex, i giocatori GeForce RTX godranno della migliore esperienza di gioco su Rust, con un livello di prestazioni più rapido e il gameplay più reattivo di sempre.

Non perdetevi gli aggiornamenti futuri perché ci sono molti altri giochi con RTX in arrivo, tra cui Red Dead Redemption 2!