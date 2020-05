Si rinnova l’appuntamento settimanale per quanto riguarda le proposte gratuite di Epic Games. A questo giro tocca nientepopodimeno che a GTA V, il più recente capitolo dell’amata saga sandbox di Rockstar Games.

GTA V, come per ogni altri titolo proposto dal negozio digitale dei creatori di Fortnite, una volta riscattato sarà vostro per sempre, senza limiti di tempo. Ovviamente si avrà un tempo limite per il riscatto e farlo vostro, ovvero entro il 21 maggio 2020.

Un regalo sorprendente da parte di Epic Games il quale, a forza di proporre giochi gratuiti di una certa rilevanza, ha ottenuto sempre maggior fiducia da parte della community di videogiocatori.