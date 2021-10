MSI è orgogliosa di presentare una nuova generazione di schede madri, progettate per supportare i più recenti processori Intel Core di 12° generazione. Presentati ufficialmente il 27 ottobre 2021, i nuovi processori Intel Core rappresentano un ulteriore balzo in avanti nelle prestazioni e nell’ottimizzazione energetica e arrivano con un nuovo socket, il LGA 1700. Come brand leader mondiale nel settore hardware, MSI è felice di annunciare la sua nuova generazione con lo slogan “The Next Playground”.

I nuovi processor Intel Core di 12° generazione sono i primi ad incorporare la tecnologia Intel 7 e l’architettura ibrida. Per supportare questo nuovo standard MSI ha progettato la serie di schede madri Intel 600. I punti di forza della nuova serie sono sicuramente lo standard PCIe 5.0 e la tecnologia DDR5. Tutte le schede madri MSI Z690 supportano il PCIe 5.0, raggiungendo una larghezza di banda di 128GB/s. Alcune schede madri MSI Z690 saranno disponibili sia con la configurazione DDR4 sia con la configurazione DDR5. In più, grazie alla tecnologia Memory Boost di MSI, si potrà avere un incremento ulteriore del 30% massimo sulle frequenze delle memorie.

I nuovi processori necessitano di maggiore potenza. Per questo le schede madri MSI Z690 della serie Gaming hanno tutte un minimo di 16 DrMos con sistema Duet Rail e connettore a 8 pin, in grado di garantire una corrente stabile e duratura. In più le schede madri Z690 hanno un PCB server grade con rame addensato da 2 once in modo da permettere velocità di trasferimento più alte. Sotto l’aspetto della dissipazione le schede madri MSI Z690 arrivano con pad termici 7W/mK e M.2 con Shield Frozr.

Per quanto riguarda la connettività, tutte le schede madri Z690 hanno un minimo di 2.5G LAN Ethernet e il nuovo standard Wi-Fi 6E per le massime velocità. Per fornire una migliore esperienza di rete, tutte le schede madri hanno porte frontale di tipo C per supportare tutti i dispositivi esterni. Per quanto riguarda l’archiviazione, tutta la linea Z690 di MSI ha un minimo di 4 slot M.2, arrivando a 5 sulla fascia MEG (più eventuali slot grazie a schede esterne).

Abbiamo lavorato non solo sull’hardware ma anche sul software. Tutte le schede madri MSI Z690 supportano il nuovo TPM 2.0 in modo da fornire il pieno supporto al nuovo sistema operativo Windows 11. Il software MSI Center ha inoltre nuove funzionalità come “System Diagnonis” in modo da fare un check-up completo del tuo sistema per vedere eventuali problemi.

Serie MEG

La nostra serie MEG arriva con nuove feature affascinanti. La serie ha un VRM a 19 fasi con SPS da 105A. Tutte le schede madri hanno un design ricco di alluminio per una migliore dissipazione diretta, mentre il backplate è ancora più grande in modo da supportare il peso di slot e schede aggiuntive. La serie MEG è equipaggiata con 5 slot M.2 in modo da avere tutto lo spazio di archiviazione possibile.

Se stai cercando un doppio slot PCIe 5.0 x16, doppia connettività LAN da 2.5G e doppia porta frontale di tipo C da 20G, allora la nuova MEG Z690 ACE è la scelta migliore. Il design della superficie è total black mentre risaltano ancora di più i dettagli dorati, punto di forza del design della nostra ACE.

Serie MPG

La serie MPG arriva con nuovi aggiornamenti e design aggiornati. La MPG Z690 CARBON WIFI e la MPG Z690 FORCE WIFI sono progettate con due slot PCIe 5.0 x16 e 5 slot M.2, inclusi i nuovi Gen4 x4. Entrambe hanno 18 fasi di VRM con SPS da 75A, mentre la MPG Z690 EDGE WIFI arriva con 16 fasi di VRM. Non importa quale sceglierai, rimarrai incredibilmente stupefatto dalle prestazioni.

La scheda che ti catturerà l’occhio sarà sicuramente la nuova MPG Z690 FORCE WIFI con il suo design in alluminio bianco. Questa scheda rappresenta un grande ritorno alla colorazione chiara, da tanto tempo non presente nella lineup di schede madri MSI.

Serie MAG

La parola d’ordine della serie MAG è sorprendete. Il design completamente rinnovato è ispirato dalle linee e dalle colorazioni militari e arriva con prestazioni sbalorditive. La MAG Z690 TORPEDO ha un nuovo design in colorazione Pacific Blue, molto apprezzato dai nostri fan. In più la serie MAG arriva con importanti aggiornamenti lato hardware: sia la MAG Z690 TOMAHAWK WIFI sia la MAG Z690 TORPEDO hanno un sistema di potenza con 16 DrMos e SPS da 70A, oltre a 1 slot PCIe 5.0 x16 e ben tre slot M.2 Gen4 x4.

Serie PRO

La serie PRO potrebbe non essere la più sbalorditiva per il design ma è un grande punto di partenza per chi vuole avere prestazioni eccezionali e zero fronzoli sotto l’aspetto del design. Con 14 fasi DrMos e doppio connettore a 8 pin, la PRO Z690-A e la PRO Z690-A WIFI forniranno un grande supporto ai nuovi processori Intel Core di 12° generazione. La serie PRO è equipaggiata con uno slot PCIe 5.0 x16 e quattro slot M.2, mentre il design lineare total black rende questa serie perfetta per tantissimi usi e scenari.

