Tenda Technology, una delle realtà di riferimento a livello mondiale nell’ambito delle soluzioni per la smart home, il networking e la videosorveglianza consumer e professionale, annuncia Nova EX6, un sistema Wi-Fi Mesh AX1800 di nuova generazione basato su standard Wi-Fi 6.

Dotato di quattro amplificatori wireless indipendenti Skyworks, tecnologia beamforming ed equipaggiato con un processore Quad-Core Broadcom funzionante a 1.5 GHz, Nova EX6 assicura un segnale forte e stabile, in grado di attraversare facilmente fino a tre pareti, offrendo la copertura di aree fino a 550 m2 con tre nodi.

Le singole unità EX6, grazie al supporto degli standard 802.11k/v, operano in sinergia all’interno di una rete unificata, garantendo connessioni stabili anche mentre ci si sposta da un ambiente all’altro. I singoli dispositivi connessi alla rete, infatti, possono collegarsi automaticamente e in tempi rapidissimi al nodo che offre la migliore qualità di segnale, evitando le fastidiose interruzioni che caratterizzano spesso le reti basate sui tradizionali repeater.

Caratterizzati da un look estremamente gradevole, che consente di posizionarli in qualsiasi ambiente, i nodi del sistema Nova EX6 sono anche particolarmente semplici da utilizzare. Nel giro di pochi minuti, infatti, sono in grado di essere operativi ed estendere una rete mesh già esistente, che potrà essere facilmente controllata e gestita tramite l’app Tenda Wi-Fi.

Da segnalare poi la presenza di tre porte Gigabit su ogni singolo nodo EX6, ideali per il collegamento via cavo di Smart TV, computer e telecamere IP, nonché la presenza delle tecnologie MU-MIMO e OFDMA, che migliorano la qualità delle connessioni Wi-Fi permettendo il collegamento simultaneo di oltre 160 dispositivi.

Il sistema Nova EX6 è sicuramente la scelta migliore che si possa fare anche per ampliare la copertura di dispositivi come il nuovo Router Wi-Fi6 Tenda TX9 Pro che, basato su SoC Intel GRX350 e coadiuvato dal chipset WAV654 a 1.6 GHz, vanta una velocità nelle connessioni wireless fino a 2.976 Mbps a bande unificate, rappresentando la soluzione ideale per chi ricerca elevate prestazioni e massimi livelli di affidabilità e sicurezza.

Il sistema Wi-Fi Mesh AX1800 Nova EX6 va ad arricchire la gamma di Tenda Technology basata sullo standard Wi-Fi 6, che comprende anche il Router TX3, il Repeater A27 e la scheda PCIe E30, e sarà disponibile a partire dal Gennaio 2022 con un prezzo al pubblico di 299,99 Euro IVA compresa (nella versione a tre nodi).

Per ulteriori informazioni: https://www.tendacn.com