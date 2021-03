Annunciati a livello globale pochi giorni fa, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro stanno per approdare sul mercato italiano, puntando a conquistare la fascia media.

Dopo l’enorme successo riscontrato dalla famiglia Redmi Note in tutto il mondo con gli oltre 200 milioni di dispositivi venduti, Xiaomi è pronta a raccogliere consensi dei tantissimi Fan del brand con i primi due componenti della famiglia Redmi Note 10. Queste le parole di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia: “Dopo la strepitosa accoglienza offerta a Redmi Note 9, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la famiglia Redmi Note 10 sono certo sorprenderemo ancora una volta i consumatori italiani, non solo per la combinazione di elevate performance e design rinnovato, ma anche e soprattutto per il prezzo altamente competitivo”. Redmi Note 10, dotato di fotocamera principale da 48MP e Redmi Note 10 Pro, con una 108MP, alzano nuovamente la posta in gioco. Entro la fine di marzo, Redmi Note 10 sarà disponibile in Italia nella configurazione da 4GB+128GB al prezzo di 229,90€, mentre Redmi Note 10 Pro in tre diverse configurazioni:

6GB + 64GB al prezzo di 299,90€

6GB +128GB al prezzo di 329,90€

8GB +128GB al prezzo di 349,90€

Comunicato Stampa