Nicosia, 18 marzo 2021 – Wargaming, sviluppatore e publisher del celebre videogioco free-to-play a tema battaglie navali World of Warships (WoWS), ha rilasciato l’Update 0.10.2. Questo aggiornamento introduce un nuovo tipo di battaglia temporanea detta Grande Caccia, migliora gli effetti visivi del gioco e aggiunge nuove ricompense ottenibili nella seconda parte dell’evento Corazzate Italiane.

Che la Grande Caccia inizi!

I mostri marini sono tornati in una versione aggiornata delle Battaglie Chiave, che ha debuttato lo scorso Halloween. La nuova modalità mette 16 giocatori l’uno contro l’altro e contro i mostri comandati dall’IA, dove l’unica via di fuga è il portale al centro della mappa Poligono. Grazie all’ampia gamma di moduli e consumabili sulle esclusive navi evento, i giocatori hanno a disposizione numerose build per sperimentare e ottenere l’effetto desiderato.

I giocatori entrano in battaglia da soli, ma possono anche formare una squadra o unirsi a una divisione in qualsiasi momento, ritrovandosi sulla mappa e coordinando l’attacco.

Sconfiggendo i mostri, gli avversari e la nave boss “Aurora”, i giocatori otterranno una risorsa temporanea, i Punti Battaglia, utilizzabile per rinforzare la propria nave in battaglia o scambiabile più in avanti nell’Armeria.

Miglioramenti visivi

Questo nuovo aggiornamento include miglioramenti visivi all’interno del gioco: dai traccianti dei proiettili e dal fuoco dei cannoni agli schizzi d’acqua e agli incendi a bordo delle navi, tutti rielaborati e ottimizzati per il nuovo sistema d’illuminazione. In aggiunta, arriva una vasta gamma di effetti visivi per rimbalzi, colpi alla cittadella, armamenti incapacitati e consumabili.

Parte 2 dell’evento Corazzate Italiane

Il lancio in Early Access delle Corazzate Italiane prosegue, con i giocatori che continuano a usare le navi da Tier IV a VI, così come quelle Tier VIII e IX che hanno raggiunto i mari in accesso anticipato con l’Update 0.10.1.

I container Corazzate Italiane guadagnati nelle missioni di combattimento possono contenere una delle seguenti navi Premium: VI Leone, VII Duca degli Abruzzi, VIII Roma e IX Marco Polo, oltre a segnali speciali, esperienza gratuita, mimetiche consumabili Regia Marina, giorni di Account Premium Warships e Dobloni.

Comunicato Stampa