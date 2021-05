I campioni di Azeroth possono cominciare a prepararsi per le avventure che li attendono nelle Outland e le nuove funzioni e contenuti in arrivo con la patch pre-espansione di Burning Crusade Classic.

La patch pre-espansione introduce i sistemi principali di Burning Crusade Classic, inclusa l’abilità di poter creare personaggi Elfi del Sangue e Draenei, prima della pubblicazione globale del gioco il 2 giugno. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno anche prendere parte all’evento di pre-lancio, Battle for the Dark Portal, nel quale l’Highlord Kruul e le sue forze demoniache invaderanno Azeroth.

Queste sono le funzioni di WoW Classic disponibili da oggi:

Scegli la tua Era : per ognuno dei loro personaggi, i giocatori potranno decidere se progredire in Burning Crusade Classic o continuare le loro avventure sui server Era Classic.

: per ognuno dei loro personaggi, i giocatori potranno decidere se progredire in Burning Crusade Classic o continuare le loro avventure sui server Era Classic. Nuove razze giocabili : ora si potrà giocare con gli Elfi del Sangue di Silvermoon e i Draenei di Exodar iniziando dal livello 1 nelle rispettive nuove zone di partenza.

: ora si potrà giocare con gli Elfi del Sangue di Silvermoon e i Draenei di Exodar iniziando dal livello 1 nelle rispettive nuove zone di partenza. Nuova professione : ora è possibile apprendere Jewelcrafting e portarne la competenza a 300.

: ora è possibile apprendere Jewelcrafting e portarne la competenza a 300. Nuovi sistemi di talenti : i giocatori possono esplorare i cambiamenti apportati agli alberi dei talenti dei loro personaggi e scoprire nuove interazioni e abilità.

: i giocatori possono esplorare i cambiamenti apportati agli alberi dei talenti dei loro personaggi e scoprire nuove interazioni e abilità. Pacchetti digitali e servizi opzionali : gli extra e i servizi opzionali ora sono disponibili nel negozio di gioco per aiutare i giocatori a cominciare le loro avventure nelle Outland in grande stile e per prepararli a dovere a varcare il Dark Portal il giorno della riapertura, il 2 giugno. Gli extra e i servizi opzionali includono: Dark Portal Pass: i giocatori possono utilizzarlo per potenziare un personaggio a scelta al livello 58 (limite di uno per account; nuove razze escluse; solo sui reami di Burning Crusade Classic) e fornirgli dell’equipaggiamento, una cavalcatura, dei consumabili e un po’ d’oro: insomma, tutto quello di cui hanno bisogno per tuffarsi nel Dark Portal alla pubblicazione. Digital Deluxe Collector’s Edition: include il Dark Portal Pass, 30 giorni di tempo di gioco, la cavalcatura Reawakened Phase-Hunter per Burning Crusade Classic, la cavalcatura Cacciatore Fasico Verdastro per i giocatori del WoW moderno, la Dark Portal Hearthstone e il giocattolo Path of Illidan. Clonazione del personaggio: questo servizio opzionale permette ai giocatori di creare una copia di un personaggio esistente di WoW Classic sia su un server di Burning Crusade Classic che su un server Era Classic.

Per ulteriori informazioni su cosa ti aspetta con la patch pre-espansione, consulta il blog di World of Warcraft.