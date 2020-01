Sei un nuovo commerciante e ti serve avere una linea internet ad alta velocità? Desideri passare ad un altro operatore per disservizi vari o semplicemente vuoi risparmiare? Linkem ha pensato proprio a questo, riservando una promozione super esclusiva per tutti coloro in possesso di partita IVA.

Fino al 7 gennaio, infatti, è possibile sfruttare la nuova ed eccezionale offerta per navigare senza limiti di traffico e senza costi nascosti ad un prezzo mensile di 19,90€ per il primo anno anziché 24,90€.

La nuovo promozione, chiamata Linkem Office Special Price e riservata a chi è in possesso di partita IVA, include connessione a banda larga, traffico voce nazionale illimitato, indirizzo IP pubblico statico, servizio Linkem Wi-Fi Community, assistenza professionale e attivazione rapida. E tutto questo a soli 19,90€ al messe per il primo anno e senza linea fissa.

E non è finita qui; se utilizzi il registratore di cassa per la tua attività commerciale, con Linkem Office Special Price potrai collegarlo alla rete Linkem ed emettere lo scontrino elettronico, così da rimanere in linea con le nuove normative commerciali entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2020.

Ma cos’è Linkem? Da circa vent’anni, Linkem opera nel settore delle telecomunicazioni e si conferma leader in Italia nel settore della banda larga wireless offrendo il servizio di connessione internet senza fili, senza linea fissa, senza barriere e senza ostacoli nell’intero territorio nazionale senza limiti di aree in cui non arrivano i tradizionali operatori.

È presente in tutte le regioni italiane con una rete proprietaria e lavora ogni giorno per garantire l’accesso ad internet ad un numero sempre maggiore di famiglie e aziende a prezzi vantaggiosi. E fino al 7 gennaio è possibile attivare Linkem Office Special Price, la super promozione riservati ai commercianti, e non, con partita IVA a soli 19,90€ al messe per il primo anno e senza linea fissa.