MSI annuncia la nuova famiglia di schede madri Intel della serie 400, in grado di supportare il socket 1200 e i processori Intel di 10a generazione. I nuovi processori supportano 10 cores, in grado di migliorare le prestazioni della CPU e delle memorie. La famiglia di MSI comprenderà le serie MEG, MPG e MAG, progettate per segmenti di mercato specifici e per le loro esigenze.

Caratteristiche chiave della serie 400

Per supportare i processori Intel di 10a generazione, le schede madri MSI della serie 400 sono progettate con le più recenti tecnologie e un design avanzato. Soluzioni termiche incredibili sono presenti sia nei modelli high-end sia in quelli entry-level per assicurare prestazioni di raffreddamento eccellenti, sopratutto per gli M.2 con la tecnologia MSI Shield FROZR. L’intera lineup di schede madri MSI Z490 migliora la conduttività per prestazioni di overclock senza precedenti, anche grazie al PCB che aumenta da 6 strati a 10 strati. PCB con più strati permette di avere un più alto bandwidth ed eccellente trasmissione all’interno dei circuiti.

Caratterizzate da soluzioni Ethernet LAN da 2.5G e tecnologia WiFi 6 AX, le schede madri MSI Z490 permettono di avere velocità di trasferimento incredibilmente alte. Tutte le schede madri MSI Z490 supportano l’illuminazione ARGB con il controller EZ LED per accendere e spegnere i LED facilmente. Inoltre le schede madri MSI hanno lo shield I/O già installato, permettendo di completare la tua build il più velocemente possibile.

Serie MEG

Per il segmento più alto è presente la serie MEG, progettata con le tecnologie più innovative, un sistema di raffreddamento aggressivo e features esclusive in grado di fornire le migliori performance.

Raffreddamento attivo e soluzioni termiche premium

Le schede madri della serie MEG sono progettate con un sistema di raffreddamento attivo: il dissipatore di calore FROZR è caratterizzato con doppi cuscinetti a sfera e tecnologia Zero FROZR.

MEG Z490 GODLIKE offre un ancora migliorato design termico che include un baseplate MOSFET in grado di offrire il supporto perfetto per l’overclocking più estremo.

Mirrored Power Arrangement

Comparate con gli altri design, le schede madri della serie MEG sono progettate con un controller delle fasi ISL per raddoppiare le fasi. Un design intelligente della potenza 16x 90A con 16x Titanium Choke III è aggiunto per assicurare che la potenza necessaria sia stabile il più possibile per portare prestazioni eccezionali sui nuovi processori Intel di 10a generazione.

Features esclusive della serie MEG

MEG Z490 GODLIKE e MEG Z490 ACE hanno entrambe un backplate in metallo rigido per prevenire potenziali problemi di bending o twisting durante il processo di installazione. Audio Boost HD è inoltre presente sulla serie MEG con processore audio dedicato ALC1220 mentre l’audio DAC ESS e l’audio via cuffia hanno una qualità da studio.

MEG Z490 GODLIKE ha l’esclusiva dashboard dinamica di seconda generazione con un potente OLED per migliore personalizzazione, 10G Super LAN e porte Thunderbolt 3 per migliori velocità di trasferimento, oltre alla scheda accessoria M.2 XPANDER-Z GEN4 con funzioni smart.

Serie MPG

Per i giocatori che hanno la necessità di prestazioni di alto livello, le schede madri della serie MPG sono sempre la scelta migliore grazie alla loro look unico. Tutte le schede madri della serie MPG hanno un design Mystic Light LED con 16.8 milioni di colori e 29 effetti predefiniti, controllabili facilmente con l’esclusivo software MSI Dragon Center.

Soluzioni di potenza premium Duet Rail aiuta a migliorare la stabilità e l’erogazione di potenza. Con più Cores a disposizione, le soluzioni termiche sono fondamentali per avere un eccellente dissipazione del calore. MPG Z490 GAMING PRO CARBON WIFI è caratterizzata da dissipatore di calore e heatpipe allargati. MPG Z490 GAMING EDGE WIFI e MPG Z490M GAMING EDGE WIFI sono entrambe equipaggiate con cover in alluminio mentre MPG Z490 GAMING PLUS ha un design del dissipatore di calore esteso.

Trasmissioni ad alta velocità per Internet e Intranet sono considerate estremamente importanti per i giocatori. 2.5G LAN con LAN Manager è un must con le soluzioni WiFi 6 AX, in grado di offrire le più recenti tecnologie wireless. Lightning USB 20G per la scheda madre MPG Z490 GAMING CARBON WIFI e MPG Z490 GAMING EDGE WIFI adotta il controller ASMedia 3241, in grado di garantire velocità fino a 20Gbps su Type-C.

Serie MAG

Un look aggressivo è quel che ci vuole per le schede madri della serie MAG, basate su performance e specifiche che tutti i giocatori necessitano. MAG Z490 TOMAHAWK WIFI è caratterizzata dalla cover in alluminio e design del dissipatore di calore allargato per migliori soluzioni termiche. Tutti gli slot M.2 sono equipaggiati con M.2 Shield FROZR per prevenire eventuale throttling. Il PWM Digital con 12+1+1 fasi garantisce un erogazione di potenza costante e stabile.

MAG Z490 TOMAHAWK è equipaggiata con Dual LAN, includendo 2.5G LAN e Gigabit LAN. Per i chipset B460 MSI presenterà anche la serie MAG, includendo le schede madri TOMAHAWK, MORTAR e BAZOOKA con 12+1+1 fasi.

Visita https://www.msi.com/Landing/intel-z490-motherboard per ulteriori informazioni.

Serie PRO

La serie PRO è perfetta per chi necessita di performance elevate anche nel lavoro. Z490-A PRO è equipaggiata con features funzionali e processo di assemblaggio facile. Design del dissipatore esteso, M.2 Shield FROZR e Digital PWM con 12 fasi permettono di avere performance incredibili.