Come brand leader mondiale nelle soluzioni hardware, MSI è orgogliosa di annunciare i nuovi monitor professionali della serie PRO MP271. Progettata con un pannello IPS con ampi angoli di visione e un design ergonomico, la serie PRO MP271 è perfetta per le soluzioni lavorative da casa e da ufficio. Con i suoi materiali di qualità e con diverse applicazioni esclusive è la soluzione perfetta per aumentare la produttività.

I monitor della serie PRO MP271 sono certificati TUV

L’innovativa serie PRO MP271 è progettata per migliorare il comfort visivo durante le lunghe sessioni di gioco. Il PRO MP271QP, PRO MP271P e PRO MP271, con la tecnologia MSI Anti-Flicker, eliminano i problemi di flickering, riducendo la fatica degli occhi e fornendo un’esperienza visiva eccezionale. La modalità “riduzione luce blu” filtra l’esposizione visiva alla luce blu durante gli scenari di utilizzo quotidiano. Entrambe le tecnologie per la cura degli occhi sono certificate da TUV Rheinland per garantire che la serie PRO MP271 offre l’esperienza visiva più confortevole possibile.

Studia da casa con maggiore comfort

Con uno stand completamente aggiustabile, il pannello del monitor PRO MP271QP e PRO MP271P può essere girato di 90 gradi e posizionarlo in verticale. Lo stand di entrambi i monitor supportano ampi cambiamenti mentre grazie all’app MSI Display Kit potrai cambiare diverse modalità di visualizzazione e migliorare ulteriormente la tua esperienza visiva. I due speaker da 2W presenti all’interno del monitor ti permettono di non pensare all’uscita audio e ti forniscono un ottimo supporto iniziale per la parte audiovisiva.

Proteggi l’ambiente con la nuova serie PRO MP271

L’MSI PRO MP271 e PRO MP271P sono stati certificati dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e premiati con l’ENERGY STAR Most Efficient 2021. Hai bisogno di prendere appunti durante i corsi online o le teleconferenze a casa? Con due monitor della serie PRO MP271 puoi vedere di più, fare di più e proteggere il nostro ambiente allo stesso tempo. La serie PRO MP271 può essere montata con il braccio per monitor MSI MT81 compatibile VESA per avvicinare lo schermo a te se necessario e per godere del vantaggio del risparmio di spazio, o persino montare il mini PC MSI Cubi sul retro di PRO MP271 che supporta il Standard di interfaccia VESA. I monitor della serie MSI PRO 271 possono aiutarti a fornire una migliore produttività per te, proteggere i tuoi occhi nel modo più ergonomico e proteggere anche il nostro ambiente. La serie MSI PRO 271 sarebbe la tua finestra sul mondo, e lo sarà di sicuro.

Comunicato Stampa