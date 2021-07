“L’eco che si è propagato in occasione dei casi più eclatanti di attacchi ransomware ha fatto capire, a chi ancora non ne aveva piena consapevolezza, che non sarebbe più stato possibile fare a meno di effettuare i backup dei propri dati in modo sistematico. Le nostre soluzioni basate sulla tecnologia a nastro, in uno scenario come quello attuale, rappresentano sicuramente un’ottima scelta per le realtà che hanno la necessità di poter scalare nel tempo le loro infrastrutture e farle crescere insieme a loro”, ha commentato, che ha poi proseguito: “La nostra attuale campagna promozionale rivolta ai rivenditori, che prevede un’interessante scontistica fino al 25% sulle unità a nastro, sta già riscuotendo un buon successo e, con l’arrivo nell’ultimo trimestre di quest’anno del nuovo formato LTO 9, ci aspettiamo di assistere a un ulteriore impulso alla domanda, che ci troverà pronti con una nuova gamma di proposte all’avanguardia”, ha concluso Di Ianni.