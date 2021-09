Come annunciato la settimana scorsa sul sito web di Warcraft, i Campioni dell’Orda e dell’Alleanza che si sono avventurati oltre il Dark Portal in Burning Crusade Classic affronteranno presto alcuni dei cattivi più iconici delle Outland non appena i nuovi contenuti saranno disponibili alle 00:00 del 16 settembre!

Overlords of Outland, la nuova fase di contenuti di Burning Crusade Classic, espanderà il parco incursioni del gioco includendo Tempest Keep, dove gli avventurieri affronteranno il principe caduto degli Elfi del Sangue Kael’thas Sunstrider e il suo fedele consiglio, e Serpentshrine Cavern, dimora del capo dei Naga Lady Vashj.

A partire dall’installazione della patch il 31 agosto, i giocatori possono aspettarsi diverse features che entreranno in funzione nelle prossime settimane:

Il 31 agosto, con l’installazione della patch: alla ricerca di uno strumento di Gruppo;

Il 14 settembre, col riavvio dei server: ripristino dell’onore PVP Arena – Stagione 2;

Alle 00:00 del 16 settembre: nuovi raid: Mantenimento della Tempesta e Caverne di Serpentshrine; nuovi hub giornalieri: Sha’tari Skyguard e gli orchi di Ogri’la; banche della Gilda; e molto altro!



Comunicato Stampa