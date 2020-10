Ancora un mese per partecipare al contest Power your day organizzato da Panasonic Energy: c’è tempo infatti fino al 31 ottobre per partecipare alla prima parte del concorso che permetterà a un fortunato fan dei Power Rangers di incontrare i suoi idoli dal vivo e visitare il set televisivo della serie in una località segreta.

La qualità, la potenza e la durata delle batterie Panasonic le rendono un alleato perfetto per qualsiasi dispositivo, compresi i giocattoli e le console di gioco, che richiedono un’energia degna dei Power Rangers. Proprio per questo motivo, l’azienda ha creato un’edizione da collezione delle batterie Panasonic EVOLTA, Pro Power, Everyday Power e delle batterie a bottone al litio dedicata ai Rangers e disponibile nei punti vendita Panasonic di tutta Europa e negli store online.

Per celebrare l’edizione speciale delle batterie, Panasonic ha deciso di realizzare un contest che farà felici tutti i fan dei Power Rangers. Fino al 31 ottobre 2020 è infatti possibile inviare le proprie candidature su poweryourday.win per provare ad aggiudicarsi un viaggio sul set televisivo della serie Power Rangers in una misteriosa destinazione esotica.

Chi dovesse arrivare in ritardo per la prima fase, o volesse tentare la fortuna due volte, può partecipare anche alla seconda fase del concorso, che inizierà a novembre 2020 per terminare a marzo 2021. Le modalità di partecipazione sono sempre le stesse, cambiano però i premi in palio: il vincitore della seconda fase potrà infatti addirittura apparire come comparsa nella serie televisiva Power Rangers.

Come partecipare

Partecipare al concorso, basta creare un video mostrando il proprio lato Power Ranger nella vita di tutti i giorni. Il filmato può essere realizzato con un telefono o con un qualsiasi dispositivo di ripresa, l’importante è esseri creativi.

Una volta creato, si deve compilare il modulo di partecipazione online e caricare il video su poweryourday.win. Sul sito web è possibile guardare i contenuti degli avversari e ammirare i premi in palio in attesa che la giuria, formata da professionisti qualificati, valuti tutti i video in concorso. Infine, al termine di ciascuna fase del contest, verranno proclamati i vincitori del primo premio e i secondi classificati.

I premi in palio

Il contest di Panasonic non premierà solamente 2 vincitori, uno per ogni fase, ma in ognuna delle due competizioni verranno incoronati anche 25 secondi classificati che riceveranno come premio la goody bag di Power Rangers, contenente una sciabola elettronica Power Rangers, una maschera Power Rangers Beast Morphers e una confezione di batterie Panasonic di alta qualità.

Nel corso dell’intera competizione inoltre, dieci partecipanti al mese riceveranno regali firmati Power Rangers e Panasonic. Per vincere questi premi mensili, basta rispondere alla domanda supplementare nel modulo di partecipazione alla competizione. Ogni mese, chi si avvicinerà di più alla risposta esatta, riceverà in premio una sciabola elettronica Power Rangers e un pacchetto di batterie Panasonic; i nove vincitori successivi si aggiudicheranno invece un Action Figure Power Rangers e un pacchetto di batterie Panasonic.