MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, fa debuttare sul mercato il nuovo Philips 242B1V, monitor LCD da 24” (23.8″ / 60.5 cm diag.) ricco di funzionalità per garantire la massima produttività e privacy.

Pensato principalmente per i professionisti a migliorare la produttività proteggendo al contempo i dati e i contenuti sensibili da possibili sguardi indiscreti, questo nuovo modello presenta una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e tecnologia IPS per una gamma eccezionalmente ampia di riproduzione accurata dei colori e angoli di visione di 178°/178°. Il Philips 242B1V è in grado di garantire la privacy necessaria grazie al Privacy Mode facilmente attivabile tramite uno switch, impedendo il visual hacking e nascondendo lo schermo da altre persone in open office e stazioni di coworking.

Inoltre, l’animo ecologico di questo monitor traspare dalle sue innovative caratteristiche. Il monitor vanta tre caratteristiche principali per aiutare a risparmiare garantendo la migliore qualità e il comfort: LightSensor, Power Sensor e la tecnologia SmartImage.

Il monitor Philips 242B1V è disponibile a partire da metà giugno 2020 al prezzo consigliato di €449,00.