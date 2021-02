Philips aggiorna il catalogo Monitors B Line con il nuovo Philips 243B1JH (23.8″ / 60.5 cm diag.), un concentrato di funzionalità per essere sempre produttivi con il massimo comfort e in tutta sicurezza.

Il Philips 243B1JH è dotato di docking USB ibrido con porte USB-C e USB-A. L’USB-C è un connettore sottile e reversibile che consente one-cable docking, trasferimento rapido dei dati e ricarica del laptop direttamente dal monitor (con erogazione di potenza fino a 100 W). L’USB-A con DisplayLink consente l’utilizzo di qualsiasi notebook recente. Ma c’è di più: l’Ethernet RJ-45 integrato garantisce una maggiore sicurezza dei dati e DisplayPort-out consente configurazioni Daisy-Chain. DisplayPort-out consente infatti di collegare diversi display ad alta risoluzione con un solo cavo dal primo display al PC, il che aiuta a creare un desktop pulito senza il fastidio di innumerevoli cavi: uno spazio organizzato per una mente organizzata.

Il display è un LCD IPS che garantisce ampi angoli di visione di 178/178 gradi e immagini nitide con colori vividi, precisi e luminosità costante. Per un’esperienza visiva più confortevole e per il benessere dell’utente, questo modello include anche Philips LowBlue Mode e la tecnologia Flicker-Free, ed è anche certificato TÜV Rheinland.Il nuovo monitor Philips 243B1JH è anche la scelta giusta per chi desidera una maggiore sicurezza: la webcam pop-up è dotata dei sensori avanzati per il riconoscimento facciale Windows Hello, che consente agli utenti di accedere comodamente ai propri dispositivi Windows in meno due secondi (tre volte più velocemente rispetto all’uso della password). Come tutta la B Line, questo modello soddisfa una moltitudine di standard e certificazioni ambientali tra cui EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge e RoHS. Il PowerSensor integrato rileva la presenza dell’utente e regola la luminosità del monitor di conseguenza (riducendo la luminosità del monitor quando l’utente si allontana), portando a una maggiore vita del monitor e a un risparmio energetico fino all’80%. Inoltre, il monitor è dotato di un LightSensor che regola automaticamente la luminosità dell’immagine per adattarla alle condizioni di illuminazione della stanza, con un consumo energetico minimo.

Il monitor Philips 243B1JH è disponibile da febbraio al prezzo consigliato di €419.